Ново 20: Съпругът на Кристин, която се гушкаше с шефа си, също е бил на концерта с гадже

Съпругът на Кристин Кабо, с когото тя скоро ще се разведе, също е бил на среща на същия концерт, на който тя беше заснета от камерите в обятията на тогавашния си шеф Анди Байрън – момент, превърнал се в интернет сензация, разказва пред списание People източник, близък до нея.

Това е още една странна подробност в история, която и месеци по-късно продължава да вълнува широката публика.

53-годишната Кабо и 51-годишният Байрън са били с приятели на концерта на Coldplay на стадион „Gillette“ във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли, когато "kiss cam" ги изтипоса прегърнати.

И двамата бързо се опитаха да се скрият от обективите, а фронтменът Крис Мартин пошегува от сцената, че може би имат "афера".

Кадрите мигновено станаха "вайръл", а Байрън – изпълнителен директор на технологичната компания Astronomer – и Кабо, която заемаше поста главен директор "Човешки ресурси", подадоха оставки.

След оттеглянето на Байрън компанията излезе с изявление: "Нашите лидери трябва да задават стандарт за поведение и отчетност, а напоследък този стандарт не беше спазен."

Кристин Кабо е омъжена за Андрю Кабо, изпълнителен директор на ромова дестилерия и член на една от най-известните бостънски фамилии, за които се казва, че "говорят само с Бог" заради социалния си статус.

Съобщава се, че и Байрън е женен.

Кристин подаде молба за развод с Андрю около месец след концерта, но двамата вече са били разделени преди това. И двамата имат деца от предишни бракове.

В изявление за People, чрез говорителката си, по-рано този месец Андрю потвърди раздялата и развода и помоли да бъде оставен на спокойствие.

"Андрю се надява това да сложи уважителен край на спекулациите и да позволи на семейството му личното пространство, което винаги са ценили", заяви говорителката.

Оттогава близък до Кристин проговори, за да внесе яснота около "дезинформацията" за случилото се на концерта между нея и Анди Байрън.

"Кристин и Анди Байрън имаха отлични професионални отношения, чудесно приятелство. Не е имало афера. Да, не беше уместно да прегръща шефа си на концерт, и тя приема пълна отговорност за това. Но скандалът, падението, загубата на работата – всичко това е несправедливо", настоя източникът пред списанието.

Що се отнася до съпруга на Кристин, източникът каза: "Кристин и Андрю Кабо вече живееха разделени и една от многото грешни версии в медиите е, че той е бил в Япония и изненадан, докато в действителност е бил на концерта на Coldplay – на среща."

Кристин и Байрън не са коментирали случилото се. Говорителката на Андрю отказа коментар за тази история.

"Това са истински хора и истински семейства. Начинът, по който хората извличат удоволствие от всичко това за тяхна сметка, е тежък за гледане", подчерта източникът, близък до Кристин.