БСП в СОС: София не може да бъде превърната в голям платен паркинг

Настоява се за алтернативи на платеното паркиране

25.09.2025 | 13:54 ч. 41
Снимка: архив, БГНЕС

Групата на местна коалиция "БСП за България" в Столичния общински съвет (СОС) заявиха, че остават против идеята София да се превърне в "голям платен паркинг" и настоява за алтернативи на платеното паркиране. Това заяви председателят на групата Иван Таков. Коментарът му е по повод предложението на кмета на София Васил Терзиев и общински съветници от "Продължаваме промяната - Демократична България" за реформа в паркирането в София. 

"Най-лесното е да бръкнем в джоба на столичани и да ги накажем с по-високи такси, но това няма да реши проблема. Вместо това трябва да се изграждат нови паркинги и да се направи градският транспорт по-удобен, редовен и достъпен", каза Таков, цитиран от БТА. 

По думите му в европейските столици платеното паркиране върви ръка за ръка с развити алтернативи – буферни паркинги и обществен транспорт. "В София такава алтернатива няма. От години настояваме първо да се стимулират гражданите да оставят автомобилите си, а не да бъдат наказвани с по-високи цени", подчерта той.

Таков допълни, че позицията на БСП е последователна вече повече от 15 години и партията ще продължи да я защитава в Столичния общински съвет.

