Риана стана майка за трети път

Певицата Риана отново стана майка. 37-годишната изпълнителка на "Diamond" е посрещнала третото си дете – Роки Айриш Мейърс – заедно с рапъра A$AP Rocky в събота, 13 септември. Тя сподели новината в социалните мрежи, като публикува първите снимки на бебето.

На една от тях Риана държи малката си дъщеричка, облечена в розово боди. Певицата показа и снимка на нежните розови ръкавички на бебето, украсени с панделки. А самата тя носеше пръстен с надпис "Mom" за този специален момент.

"Роки Ириш Майерс, 13 септември 2025 година", написа Риана под кадрите и тагна A$AP Rocky.

Двамата вече са родители на двама синове: RZA, роден през 2022 г., и Риот, появил се на бял свят през 2023 г.

Макар Риана и Rocky да не са планирали активно да създадат семейство, когато очаквали първото си дете, певицата призна пред Vogue, че никога не са се пазили от тази възможност.

"Винаги съм мислила, че първо идва бракът, после бебето, но кой, по дяволите, е казал, че трябва да е така. Определено няма да позволя това да ми попречи да бъда майка", сподели тя през април 2022 година.

След голямото разкритие, че очакват третата си рожба на "Мет гала 2025", източник, близък до двойката, заяви пред People, че двамата са "във възторг, че разширяват семейството си."

"Риана винаги е искала голямо семейство, затова е повече от развълнувана. Тя и Rocky са щастливи, че ще дадат на момчетата си още едно братче или сестриче. Искаха децата им да са близки по възраст, за да израснат заедно и да споделят силна връзка. Чувстват се благословени и безкрайно благодарни за този нов етап от живота си. Това е наистина специален момент", каза източникът.