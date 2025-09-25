IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

42-годишен мъж в е убит в село Зимница, задържана е 45-годишна жена

Тя го е пробола с нож в гърдите

25.09.2025 | 14:02 ч. 13
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

За убийство на 42-годишен мъж в село Зимница (община Стралджа) е задържана 45-годишна жена. Тежкото криминално престъпление е извършено около 22:00 часа на 24 септември в частен имот, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол. 

При скандал, прераснал в сбиване, жената е нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа, който от същото село, вследствие на което той е починал. 

Процесуално-следствените действия по случая продължават. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

убийство село Зимница нож
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem