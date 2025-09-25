С новата позиция за Украйна Тръмп поставя Европа в критична ситуация

Публикацията на Доналд Тръмп в социалните медии във вторник промени предишните му твърдения, че Украйна "няма козове, които да играе" в борбата. Но той не предложи никакви нови стъпки от страна на САЩ в подкрепа на Киев, оставяйки това на съюзниците в Европа. Публикацията не споменаваше и нови мерки за затягане на санкциите срещу Русия.

Публично украинските и европейските официални лица приветстваха промяната в изказванията на Тръмп, която последва срещата му с президента Володимир Зеленски. На частно ниво те бяха по-предпазливи, усещайки, че той прехвърля отговорността за прекратяването на войната върху тях. Въпреки че Тръмп изглеждаше да поставя основата за подкрепата на САЩ – успокоявайки страховете на съюзниците от прекъсване на жизненоважната военна помощ – официалните лица също предупредиха, че мнението на Тръмп може да се промени отново.

Твърдението му, че Украйна може да си върне – с подкрепата на Европа – 20% от територията си, загубена в полза на Русия, също противоречи на повечето оценки на съюзните разузнавателни служби, които считат, че кървава патова ситуация е най-доброто, на което може да се надява всяка от страните в момента. Кремъл драстично засили ударите си в шестте седмици, откакто Тръмп прие Владимир Путин в Аляска, за да обсъдят мирно споразумение, въпреки че напредъкът на място е ограничен.

Като предполага, че Русия може да е "хартиен тигър" на ръба на икономическа криза, Тръмп "всъщност просто се опитва да дразни Путин", каза Курт Волкер, който беше специален пратеник за преговорите с Украйна през първия мандат на Тръмп. "Но той не подсказва, че ще направи нещо по въпроса."

Руската икономика все повече усеща болката от военните усилия – правителството предупреди в сряда, че планира да увеличи данъците, за да компенсира разходите – а ударите на Украйна по енергийната и друга инфраструктура са достигнали дълбоко зад фронтовите линии.

Откакто се върна на поста си през януари, Тръмп периодично заплашва да наложи нови мащабни санкции, които според него ще принудят Русия да седне на масата за преговори. Но той рядко изпълнява заплахите си, като многократно дава на Путин повече време, дори когато руският лидер засилва атаките срещу Украйна.

Американски официални лица увериха съюзниците си тази седмица, че администрацията осъзнава необходимостта от нов подход, за да промени нагласата на Путин, предвид ескалацията на напрежението от страна на Русия след срещата на върха в Аляска, включително и наскорошните нарушения на въздушното пространство на НАТО. За съюзниците промяната в тона на Тръмп относно шансовете на Украйна за победа беше добре дошла промяна в сравнение с исканията му от миналия месец Киев да отстъпи територия, за да се постигне мирно споразумение.

„Виждате разочарованието и неудовлетворението на президента, честно казано, от Путин“, заяви американският посланик в ООН Майк Уолц пред Fox News в сряда. „С настояването на президента виждате, че Европа все повече засилва действията си.“

Служител на Белия дом заяви, че Тръмп е бил ясен, че това не е война на САЩ и че европейците трябва да засилят усилията си, за да поемат ръководството на собствената си отбрана.

На фона на призивите на съюзниците да се увеличи натискът върху Русия, Тръмп засили натиска върху Европа да намали покупките си на петрол и газ от Русия, които вече са се сринали след пълномащабната инвазия на Москва в Украйна през февруари 2022 г. ЕС се ангажира да ускори мерките за ограничаване на оставащите потоци от петрол и втечнен природен газ, надявайки се, че това ще бъде достатъчно, за да задоволи Тръмп.

Неговото искане да се наложат мита до 100% за наказание на страните, които след инвазията са увеличили покупките си на руски горива – Китай и Индия – е много по-трудна задача за съюзниците. ЕС обикновено не налага такива радикални вторични санкции, а блокът е силно зависим от търговията с Китай.

Тръмп повтори тези условия в речта си пред Общото събрание на ООН във вторник, като заяви, че е от отговорността на Европа да предприеме „същите мерки“ – забранителни мита – с които той заплашва.

Путин е стигнал до заключението, че военната ескалация е най-добрият начин да принуди Украйна да влезе в преговори по неговите условия и че Тръмп е малко вероятно да направи много, за да подкрепи отбраната на Киев, съобщи Bloomberg, позовавайки се на хора, близки до Кремъл.

Целият анализ - на сайта на Bloomberg TV Bulgaria