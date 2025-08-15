Тейлър Суифт: Травис е мъжът, за който съм писала песни

Тейлър Суифт заяви, че Травис Келси е мъжът, който е била манифестирала с текстовете на песните си от години. 35-годишната певица и 35-годишният американски футболист започнаха връзката си през юли 2023 г.

По това време Тейлър изнасяше конецерти от турнето "Eras Tour" и Травис опита да се запознае с нея по време на един от концертите. Но не успял и разказа за това по време на подкаста си "New Heights".

Тогава той в ефир покани Суифт да го гледа на някой мач на отбора му "Чийфс", както той е гледал нея по време на турнето ѝ.В началото на Тейлър ѝ станало странно.

"Този пич не получи "meet and greet" и го прави проблем на всички. Това помислих в началото... Осъзнаваш, че той дори не се свърза с мениджмънта. Той дойде с Патрик Махоумс и той помисли, че просто защото познава жената от асансьора, че той може да говори с нея относно това да дойде в гримьорната ми.", коментира певицата в новия епизод на "New Heights".

Но после Суифт помислила, че ако Келси не е луд, той е мъжът на мечтите ѝ.

"Казвах си: "Ако този мъж не е луд, това е някак това, за което пиша в песните си - за това, което искам да ми се случи, откакто бях тийнейджърка", обяснни още Тейлър.

