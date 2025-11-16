Защо много европейски работници се колебаят да използват оставащия си отпуск?

Ако все още не сте изчерпали целия си годишен отпуск, не сте сами. Защо европейците се въздържат и кои са най-нерешителните? Крайният срок в края на годината наближава, но много европейски работници все още не са решили как да използват оставащия си годишен отпуск, пише Euronews.

Ново проучване на компанията за платежни услуги Mastercard, проведено сред 20 000 души в 21 европейски държави, показва, че почти половината (47 %) все още трябва да вземат между 7 и 20 дни отпуск.

Повечето хора биха искали да използват тези дни, за да пътуват до нова „мечтана“ дестинация (40%), следвани от 10%, които искат да посетят концерт, и 9%, които желаят да се насладят на дейности на открито или коледни базари.

И така, какво ги възпира? Според проучването най-честата причина (23%) е финансова: те се нуждаят от повече време, за да спестят пари или да планират бюджета си за пътувания.

Най-голям дял от такива отговори има в Сърбия (40%), следвана от България (33%), Румъния (32%), Хърватия (27%) и Ирландия (27%).

Поколението Z на старта, поколението X заседнало у дома?

Гражданите на Холандия, Германия, Швейцария, Чехия и Кипър изглежда са най-малко засегнати от финансови съображения, когато става въпрос за изразходване на остатъка от отпуските си.

Напротив, някои от тях, като холандците, просто чакат да се появи перфектната оферта, преди да направят резервация (14%). Същото важи и за британците, португалците, французите и особено хърватите (15%).

В същото време 12% от потребителите казват, че все още не са резервирали конкретно коледно преживяване, защото са зает с работа или семейни задължения – което може би обяснява защо поколението X е възрастовата група, която е най-малко склонна (57%) да отбележи преживяване от списъка си с желания преди края на годината, докато 74% от поколението Z са решени да използват свободното си време по този начин, изпреварвайки милениалите (69%).

Британците и холандците са най-малко склонни да пътуват за Коледа

Като цяло, изследователите казват, че значителен брой европейци остават оптимистични по този въпрос, като над две трети (67%) вярват, че ще отбележат последните си цели от списъка си с желания преди края на годината.

Малко под една трета (30%) все още са нетърпеливи да го направят, но казват, че не са сигурни дали ще успеят.

Надеждите не са големи във Великобритания, където само 34% мислят да се насладят на още едно свободно време преди 2026 г., което е най-ниският процент сред анкетираните страни, следван от Холандия (41%), Белгия (46%), Ирландия (49%) и Франция (51%).

„Хубаво е да имаш“, но вече не е задължително: какво жертват европейците, за да спестят за по-ценни преживявания?

Европейците все повече признават стойността на така наречените преживявания: 81% смятат, че парите, похарчени за тях, винаги си заслужават, според проучването.

Някои потребители „умишлено коригират бюджетите си и правят съзнателни компромиси“, за да могат да пътуват, казват изследователите.

В тази връзка първото нещо, от което се отказват, обикновено е облеклото, като 40% от потребителите го намаляват, за да могат да си позволят почивки.

Съкращенията засягат и храненето навън (39%) и луксозните удоволствия (32%), докато 32% се отказват от технологични джаджи и 25% се отказват от обновяване на интериора на дома си, за да освободят бюджет за почивка и преживявания.