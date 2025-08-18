IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 87

Близо 500 декара горят край петричкото село Капатово

Горят сухи треви, храсти и дървета

18.08.2025 | 17:37 ч. Обновена: 18.08.2025 | 18:21 ч. 2
Близо 500 декара горят край петричкото село Капатово

Около 500 декара горят край петричкото село Капатово, обяви за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).

По думите му, сигналът за огъня е подаден преди повече от два часа. Горят сухи треви, храсти и дървета. 

Има силен вятър и огънят се разпространява бързо, каза началникът на петричката противопожарна служба. Единият фронт на огъня към момента е овладян. 

Усилията на огнеборците са насочени към овладяването на другия фронт, който е в близост до местност с фотоволтаици. 

Над 30 човека полагат усилия за потушаването на огъня. Помагат пожарникари, местни доброволци, очаква се помощ от Благоевград.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

село Капатово пожар пожарникари
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem