Близо 500 декара горят край петричкото село Капатово

Около 500 декара горят край петричкото село Капатово, обяви за БТА главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН).
По думите му, сигналът за огъня е подаден преди повече от два часа. Горят сухи треви, храсти и дървета.
Има силен вятър и огънят се разпространява бързо, каза началникът на петричката противопожарна служба. Единият фронт на огъня към момента е овладян.
Усилията на огнеборците са насочени към овладяването на другия фронт, който е в близост до местност с фотоволтаици.
Над 30 човека полагат усилия за потушаването на огъня. Помагат пожарникари, местни доброволци, очаква се помощ от Благоевград.