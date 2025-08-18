Писмото на Мелания, адресирано до Путин, написано с AI?

Писмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин предизвика спекулации дали първата дама е използвала изкуствен интелект, за да напише послание до шефа на Кремъл. В съобщение, публикувано в социалните мрежи на първата дама, Мелания Тръмп призова Путин “единствено да възстанови мелодичния смях“ на децата, попаднали в близо три години и половина пълномащабна война в Украйна.

Президентът Доналд Тръмп се срещна с Путин в Аляска в петък, като отношенията им бяха влошени от отказа на Русия да подпише споразумение за прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ за спиране на боевете в Украйна. Именно тогата Тръмп даде писмото от първата дама.

Въпреки че в Анкоридж не беше постигнато споразумение, Тръмп определи срещата на върха като “полезна“ и промени позицията си относно прекратяването на огъня, заявявайки, че ще премине директно към постоянно мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски, който ще посети Вашингтон днес, заяви в събота, че отказът на Русия да подпише прекратяване на огъня “усложнява ситуацията“.

Съобщението, изпратено от първата дама, наречено “писмо за мир“ в официалния ѝ акаунт в Instagram, бързо накара онлайн коментаторите да се запитат дали писмото е генерирано с помощта на изкуствен интелект.

Стратегът на демократите Кийт Едуардс заяви в публикация до X, че писмото “не казва много“ и “пможе би е написано от изкуствен интелект“. Крис Джаксън, дългогодишен поддръжник на бившия президент Джо Байдън и активист на демократите, заяви в собствената си публикация в социалните мрежи, че е пуснал писмото през изкуствен интелект, който е сметнал посланието до Кремъл за генерирано от изкуствен интелект.

Grok, инструмент, разработен от компанията xAI на Илон Мъск, заяви, че писмото “показва силни признаци на генериране от изкуствен интелект с незначителни човешки редакции за тона“.

Няма конкретни доказателства, че писмото, публикувано в профилите на първата дама, е генерирано с помощта на изкуствен интелект, съобщава Newsweek.

С подобряването на инструментите става по-трудно да се определи кой изкуствен интелект е отговорен за публикуваните текстове.

Когато Newsweek попита за мнението на изкуствен интелект относно писмото, от офиса на първата дама заявиха, че то има “качества, които наподобяват писането с изкуствен интелект“, включително възвишен, идеалистичен стил.

“Думи като чистота, невинност, човечност, любов, възможност, достойнство са подредени плътно, без много конкретна политика или подробности. Моделите с изкуствен интелект са склонни да се придържат към тези универсални ценности, когато бъдат помолени да “звучат вдъхновяващо“, според един от отговорите на изкуствен интелект.

Но изкуствен интелект също така заяви, че писмото не съдържа видовете тонални промени или неловко фазиране, често свързани със съдържание, генерирано с помощта на изкуствен интелект.



Президентът Тръмп лично предаде писмо от съпругата си на Путин по време на срещата на върха, което се фокусира върху съдбата на украинските и руските деца, съобщи Ройтерс, позовавайки се на двама неназовани служители на Белия дом.

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига заяви в публикация в социалните медии, че Зеленски е “изразил благодарността си“ на Тръмп по време на разговор в събота за „искреното внимание и усилия на първата дама да върне насилствено депортираните украински деца“.

Версията на писмото, публикувана от първата дама в социалните ѝ медии, не споменава директно украински деца, отведени в Русия.

Украйна постоянно твърди, че Русия е отвлякла хиляди украински деца по време на пълномащабното си нахлуване в страната и ги е преместила в Русия или контролирани от Русия райони. Киев нарече това военно престъпление.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Путин и Мария Львова-Белова, комисар по правата на децата на Русия, за това, че са “твърдяно отговорни за военното престъпление незаконно депортиране на население (деца) и незаконно преместване на население (деца) от окупираните райони на Украйна в Руската федерация“.

Москва заяви, че децата са били преместени от конфликтни зони, за да бъдат защитени.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви по-рано тази година, че децата са били подложени на “екзекуции без предварително завеждане, произволно задържане, сексуално насилие, свързано с конфликта, мъчения и малтретиране“ в четирите региона на Украйна, които Русия твърди, че е анексирала през есента на 2022 г.

Кремъл обяви Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие за част от Русия след референдуми, широко осъдени като фалшификация. Русия анексира Крим, южно от континенталната част на страната, от Украйна през 2014 г.

Пълно писмо на първата дама

“Уважаеми президент Путин,

Всяко дете споделя едни и същи тихи мечти в сърцето си, независимо дали е родено случайно в селската провинция на нацията или във великолепен градски център. Те мечтаят за любов, възможности и безопасност от опасност.

Като родители, наш дълг е да подхранваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, отговорността да издържаме децата си се простира отвъд комфорта на малцина. Несъмнено трябва да се стремим да нарисуваме свят, изпълнен с достойнство, за всички – така че всяка душа да се събуди за мир и така че самото бъдеще да бъде напълно защитено.

Една проста, но дълбока концепция, г-н Путин, както съм сигурен, че ще се съгласите, е, че потомците на всяко поколение започват живота си с чистота – невинност, която стои над географията, правителството и идеологията.

И все пак в днешния свят някои деца са принудени да носят тих смях, недокоснат от тъмнината около тях – тихо неподчинение срещу силите, които потенциално могат да претендират за бъдещето им. Г-н Путин, Вие можете сами да възстановите мелодичния им смях.

Защитавайки невинността на тези деца, Вие ще... Направете повече от това да служите само на Русия – вие служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всяко човешко разделение и Вие, г-н Путин, сте годни да осъществите тази визия с един щрих на перото днес.

Време е.“