Таро картите за новата седмица са Седмица чаши и Кралица пентакли.

Първата таро карта е Седмица чаши.

Когато тя се появи в четене на таро карти, обикновено показва нови възможности, избори и понякога илюзии. Може би се намирате в ситуация в която имате много опции и възможности, от които да избирате. Таро картата ви предупреждава да сте внимателни! Защото може да сте склонни към илюзии и нереалистични идеали. Помислете добре, когато нещо ви изглежда твърде обещаващо, лъскаво и хубаво. Възможно е някой да ви обещае нещо, но да не изпълни казаното.

Таро карта Седмица чаши може да е знак за това, че е добре да мислите положително, да проектирате бъдещето за това, което бихте искали да създадете, вместо да предприемате действия тук, в настоящето, за да го осъществите.

През тази седмица емоциите ще ви водят. Ще разпилявате енергията си в много посоки, вместо да се концентрирате само в една. Важно е да не бързате и да не се поддавате на чувството за несигурност. Бавно обмисляйте и проверявайте всичко.

Източник: Седмична таро прогноза за 18 – 24 август