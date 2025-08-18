IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 18 - 24 август

Повишаме мотивацията си

18.08.2025 | 17:45 ч. Обновена: 18.08.2025 | 17:54 ч. 0
Снимка: IstockPhoto

Таро картите за новата седмица са Седмица чаши и Кралица пентакли. 

Първата таро карта е Седмица чаши.

Когато тя се появи в четене на таро карти, обикновено показва нови възможности, избори и понякога илюзии. Може би се намирате в ситуация в която имате много опции и възможности, от които да избирате. Таро картата ви предупреждава да сте внимателни! Защото може да сте склонни към илюзии и нереалистични идеали. Помислете добре, когато нещо ви изглежда твърде обещаващо, лъскаво и хубаво. Възможно е някой да ви обещае нещо, но да не изпълни казаното. 

Таро карта Седмица чаши може да е знак за това, че е добре да мислите положително, да проектирате бъдещето за това, което бихте искали да създадете, вместо да предприемате действия тук, в настоящето, за да го осъществите. 

През тази седмица емоциите ще ви водят. Ще разпилявате енергията си в много посоки, вместо да се концентрирате само в една. Важно е да не бързате и да не се поддавате на чувството за несигурност. Бавно обмисляйте и проверявайте всичко. 

таро таро карти таро четене
