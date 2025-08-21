IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 115

Откакто е с Калъм Търнър Дуа Липа е безкрайно щастлива

Сгодени са

21.08.2025 | 22:14 ч. Обновена: 21.08.2025 | 23:01 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Дуа Липа разкри, че е по-щастлива от всякога. 30-годишната певица се сгоди за актьора Калъм Търнър в края на 2024 г. и все повече се влюбва в него. Двамата са заедно от януари 2024 г. Звездата проговори за връзката и щастието си пред "Harper's Bazaar".

"Обичам любовта. Красиво нещо е. Наистина е вдъхновяващо нещо. Откриваш себе си толкова интензивно влюбващ се през цялото време - по най-добрия начин. Тази уязвимост е толкова плашеща, но се чувствам такава късметлийка, че мога да я почувствам. Прекарах много време да бъда предпазлива и да защитавам сърцето си, така че пускам това чувство и просто си казвам: "Ок, ако ще съм наранена, просто това ще се случи.". Просто трябва да позволя на любовта да влезе", обясни Дуа.

Още за отношенията четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дуа Липа Калъм Търнър двойка годеж
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem