Откакто е с Калъм Търнър Дуа Липа е безкрайно щастлива

Дуа Липа разкри, че е по-щастлива от всякога. 30-годишната певица се сгоди за актьора Калъм Търнър в края на 2024 г. и все повече се влюбва в него. Двамата са заедно от януари 2024 г. Звездата проговори за връзката и щастието си пред "Harper's Bazaar".

"Обичам любовта. Красиво нещо е. Наистина е вдъхновяващо нещо. Откриваш себе си толкова интензивно влюбващ се през цялото време - по най-добрия начин. Тази уязвимост е толкова плашеща, но се чувствам такава късметлийка, че мога да я почувствам. Прекарах много време да бъда предпазлива и да защитавам сърцето си, така че пускам това чувство и просто си казвам: "Ок, ако ще съм наранена, просто това ще се случи.". Просто трябва да позволя на любовта да влезе", обясни Дуа.

