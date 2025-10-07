Макрон е под натиск да подаде оставка

Френският президент Еманюел Макрон е изправен под силен натиск да намери изход от задълбочаващата се политическа криза. Дори бившият премиер и негови съратник Едуар Филип го призова да се оттегли „в името на страната“.

Кризата ескалира след изненадващата оставка на Себастиен Лекорню, седмият премиер в рамките на управлението на Макрон.

Бившият премиер Филип, вече кандидат за президент през 2027 г., заяви, че Макрон трябва да подаде оставка след приемането на бюджета, за да осигури „достоен изход от кризата“.

Същевременно Габриел Атал, лидер на управляващата партия „Ренесанс“, заяви, че „вече не разбира решенията на президента“, намеквайки за растящо напрежение и в собствения му лагер.

От другата страна, Марин Льо Пен настоява за незабавни предсрочни избори, подчертавайки, че те са „абсолютно необходими“.

Франция се намира в политическа безизходица от лятото на 2024 г., когато изборният ход на Макрон се обърна срещу него, оставяйки страната с раздробен парламент и силна крайна десница.

Сега президентът търси начин да запази властта си, докато общественото недоволство и вътрешните противоречия нарастват, поставяйки под съмнение бъдещето на втория му мандат, пише БГНЕС.