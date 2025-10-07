4 зодии поемат първите стъпки в нова посока

Новият сезон и най-вече последното тримесечие от годината ще донесат нови възможности за растеж, нови запознанства, нови предизвикателства и нови гледни точки за представителите на 4 зодии.

А ето и кои знаци ще направят първите стъпки в тази нова, вълнуваща житейска посока:

СКОРПИОН

Напът сте да направите първата стъпка към намирането на собствена общност, Скорпион. Отдавна живеете живота на самотен вълк и с основание. Хората, с които сте общували най-често – съученици, колеги или съседи – не са били хората, с които сте имали общи неща. И не става въпрос за повърхностни неща. Възпитание, култура или общи хобита. Става въпрос за това, което кара сърцето ви да пее, това което ви кара да се събуждате сутрин с усмивка, което кара кръвта ви да кипи или нещо, за което искате да се борите със зъби и нокти. Нещата, които ви правят такива, каквито сте. И хората, с които си пасвате, хората, които споделят вашите ценности, интереси и любопитство, не са от другата страна на света или твърде далеч, за да бъдат намерени. Просто трябва да ги потърсите. Трябва да знаете къде да търсите. И в идните дни ще направите първата крачка в тази посока.

