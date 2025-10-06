IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

21-годишен с BMW прелетя над трева, удари се в стена и падна на ЖП линията в Хисаря

Той е бил с 2,2 промила алкохол в кръвта

06.10.2025 | 13:26 ч. 25
21-годишен с BMW прелетя над трева, удари се в стена и падна на ЖП линията в Хисаря

21-годишен с БМВ изуми жители на Хисаря с "майсторска" каскада, прелитайки над тревни площи, удар в масивна подпорна стена и приземяване върху жп линиите. Той е бил с 2,2 промила алкохол в кръвта, а зрелищният инцидент е станал вчера сутринта в курортния град, уточниха от полицията.

"Каскадьорът" е бил отведен в полицейския арест и срещу него се води бързо производство, пишат от "24 часа" 

 Същата вечер подобни действия предприели и служители на РУ-Стамболийски спрямо 30-годишен шофьор, чийто лек автомобил „Хонда" се ударил с друга кола на пътя между Перущица и Устина. При отработване на сигнала униформените установили, че мъжът е неправоспособен, а дрегерът отчел наличие на 1,55 промила алкохол в кръвта му.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

BMW Хисаря катастрофа шофиране в нетрезво състояние
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem