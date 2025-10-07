Цените на жилищата в България и Португалия с най-голям скок в ЕС

Цените на жилищата в ЕС продължиха да се покачват през второто тримесечие на 2025 г., което е седмо поредно увеличение на годишна база. Номинално цените са се увеличили във всички страни от ЕС с изключение на Финландия. Разходите пък се увеличиха в 21 от 26 страни, коригирани спрямо инфлацията.

Данните показват, че макар много европейци все още да се борят да се изкачат на стълбата на жилищното настаняване, опасенията за достъпността все още не тласкат цените надолу в много области.

Но кои страни са отбелязали най-силно увеличение през последната година? И как тези тенденции се сравняват с дългосрочните промени?

Според Евростат цените на жилищата в ЕС са се повишили средно с 5,4% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г. Седем страни са регистрирали увеличение от над 10%, като Португалия (17,1%), България (15,5%) и Унгария (15,1%) са регистрирали най-силен растеж.

Хърватия (13,2%), Испания (12,8%), Словакия (11,3%) и Чехия (10,5%) също отбелязаха двуцифрено увеличение.

За разлика от това, Финландия беше единствената страна, която регистрира спад, като цените на жилищата паднаха с 1,3% на годишна база през второто тримесечие на 2025 г.

В три страни цените на жилищата се повишиха с 1% или по-малко: Франция (0,5%), Швеция (0,7%) и Кипър (1%).

Сред другите големи икономики на ЕС, увеличението на цените беше по-скромно и под средното за ЕС. Германия регистрира ръст от 3,2%, докато Италия отбеляза ръст от 3,9%.

Цените на жилищата в Турция се повишиха рязко през последните години, въпреки че данни за най-скорошния период все още не са налични. Според последните данни от четвъртото тримесечие на 2024 г. цените са се повишили с 28,5%, което прави Турция страната с най-добри резултати.

Дефлираните цени се увеличават в Португалия и България

Дефлираните или реалните промени предлагат по-точна представа за движението на цените, като отчитат инфлацията на потребителските цени. Когато се коригират спрямо инфлацията, цените на жилищата в ЕС се повишиха средно с 2,8%.

Португалия (14,3%) и България (14,1%) регистрираха най-силен реален ръст на цените, като и двете надхвърлиха 14%. Унгария и Испания (по 9,2%) и Хърватия (8,9%) също отбелязаха значително увеличение, приближавайки се до двуцифрени нива.

„Скокът на реалните цени на жилищата в Португалия се дължи на силното чуждестранно търсене, особено от дигитални номади и емигранти, преместващи се по данъчни стимули и програми за пребиваване, съчетано с постоянен недостиг на жилища“, обяснява Мик Калмет от Global Property Guide пред Euronews Business.

Той отбеляза, че ограниченото ново строителство, особено в Лисабон и крайбрежните региони, е увеличило конкуренцията за съществуващи имоти, като е изтласкало цените доста над ръста на местните доходи.

Според индекса на имотите на Deloitte за 2025 г., „икономическият растеж, по-лесният достъп до ипотеки и оптимизмът около присъединяването към еврозоната“ са изиграли значителна роля за скорошното покачване на цените в България, тъй като търсенето остава силно.

Цените на жилищата са намалели в реално изражение в пет държави, въпреки че спадовете са били предимно умерени. Финландия е регистрирала най-голям спад от 2,6%, следвана от Швеция (1,7%) и Румъния (1,2%). Във Франция (0,1%) и Австрия (0,3%) намаленията са били минимални.

В Италия (1,8%) и Германия (0,7%) увеличението е било умерено, оставайки под 2%.

Петгодишна промяна в цените на недвижимите имоти

Изследването на дългосрочните промени в цените също така предлага по-добра картина за това как се развива пазарът на жилищни недвижими имоти.

Между второто тримесечие на 2020 г. и 2025 г. реалните цени на жилищата са се повишили най-драстично в Португалия, с 40,6%. Португалия се откроява, като всички останали държави са се повишили с по-малко от 30%.

„Влиянието на пандемията все още е ключов двигател, тъй като все повече служители и предприемачи могат да работят дистанционно отвсякъде, а данъчният режим за нерезиденти (NHR) допринесе за популярността на Португалия“, казва Алекс Кох де Гурейнд от Knight Frank пред Euronews Business.

Той подчерта, че традиционният пазар в цяла Португалия винаги е бил воден от купувачи на жилища, ориентирани към начина на живот, и инвеститори, търсещи възможности във всички ключови центрове на Порто, Лисабон, Кашкайш, Компорта и Алгарве.

„Една нова тенденция е увеличаването на търсенето на по-тихата провинция Алентежу както от инвеститори, така и от семейства“, добавя той.

Хърватия (29,9%), Унгария (29,4%), Литва (28,8%), България (25,1%), Естония (22,5%) и Словения (20,3%) също регистрираха силен реален растеж, като всяка от тях надхвърли 20%.

Финландия регистрира най-голям спад през този период, като реалните цени на жилищата намаляха с 18%, следвана от Румъния (–13,7%) и Швеция (–10%).

„Рязкият спад на цените на жилищата във Финландия отразява комбинация от слаб икономически растеж, нарастваща безработица и рязкото увеличение на лихвените проценти от 2022 г. насам, което ерозира достъпността и замрази търсенето“, обяснява Мик Калмет.

Той отбелязва, че обемите на сделките са паднали до почти рекордно ниски нива, докато голям запас от непродадени нови жилища оказва допълнителен натиск върху цените, особено в района на Голям Хелзинки.

Сред четирите най-големи икономики в ЕС само Испания (+14%) отбеляза увеличение, докато цените паднаха в Германия (–8,5%), Франция (–6,1%) и Италия (–3%).

Що се отнася до Испания, Хърватия и Гърция, Калмет отбелязва, че тези пазари се възползват от международни купувачи, търсене, свързано с туризма, и относителна достъпност в сравнение със Северна и Западна Европа. Въпреки това, нарастващите разходи по заеми постепенно забавят растежа на цените в някои градове.

През последните пет години Турция преживя драматичен скок в цените на жилищата. От края на 2019 г. до края на 2024 г. номиналните цени се увеличиха с 1175%, докато инфлацията се повиши с около 500%, според Евростат.