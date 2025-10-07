"Мозъкът на Путин" плаши Молдова: Следващата стъпка е война

Философът с репутация на фашист, Александър Дугин, оценява, че настоящите проруски сили в Република Молдова – Блокът „Виктория“ на Илан Шор и ПСРМ на Игор Додон – са „безсилни“ и са загубили битката срещу проевропейската формация ПАС. Дугин твърди, че за да запази Русия влиянието си в бившето съветско пространство, е необходима „решителна, „проактивна“ политика.

„Следващата стъпка е война“, заплашва той, ако тези бивши съветски държави не искат война, те трябва да направят радикални проруски промени.“

"В Молдова съм безсилен срещу (ПАС). (...) Партията на Шор, партията на Додон, комунистите – всички те са различни, липсва им обща платформа. Здравият разум е налице, но е недостатъчен в борбата срещу идеологията. Обсебени от мита за либералната демокрация, пропуснахме момента, в който нашите сили бяха на власт в Молдова – не проруски, а промолдовски, не-Соросови, суверенни сили. Воронин беше такъв“, каза Дугин в интервю за изданието multipolarpress.com. „Нуждаем се от идеология, от решителна, проактивна политика в постсъветското пространство. Следващата стъпка е война. Не искате война? Тогава са необходими радикални политически трансформации в Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан. В противен случай войната е неизбежна."

На 5 октомври Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви парламентарните избори от 28 септември 2025 г. за валидни. ЦИК определи броя на депутатските мандати в Парламента на Република Молдова, които им се полагат, както следва: Партия „Действие и солидарност“ – 55 мандата; Избирателен блок „Патриотични социалисти, комунисти, сърце и бъдеще на Молдова“ – 26 мандата; Избирателен блок „АЛТЕРНАТИВА“ – 8 мандата; „Нашата партия“ – 6 мандата; Партия „Демокрация у дома“ – 6 мандата.

Идеологът Александър Дугин, смятан за „мозъка на Путин“, е в списъка на забранените лица в ЕС, е промоутър на „Евразийския съюз“, който би включвал всички държави от СССР, и промоутър на квазинацистки идеи за руската идентичност, съобщава tvrmoldova.

Дугин промотира основните теми на кремълската пропаганда за Румъния, която той описва като послушна, второкласна държава, третирана с презрение от морално дегенеративния Запад, който пренебрегва християнските морални ценности. Дугин похвали проруския кандидат Калин Джорджеску, с легионерска реч на втория тур на президентските избори през ноември 2024 г., които бяха отменени.

Веднага след обявяването на победата на първия тур на президентските избори, Дугин каза за Джорджеску, че е „патриот“ и „истински румънец“. Дугин също така нападна Джордже Симион, проруския кандидат на екстремистката партия AUR, който достигна до втория тур на президентските избори през май 2025 г.

„Симион пристигна в Румъния. Глобалистите или го убиват, или анулират резултатите от изборите. Това вече не е политическа борба. Това е Антихристът срещу хората“, написа Дугин в деня след първия президентски кръг през пролетта на тази година в акаунта X, приписван на Дугин.