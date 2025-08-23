Какво да очаквате според зодията си през сезона на Дева

Сезонът на Дева, който започва на 22 август и завършва точно месец по-късно, ще навлезе "малко по-остро" тази година и ще има различно въздействие върху зодиакалните знаци.

Причината да усетите този знак по-силно от обикновено е благодарение на две затъмнения - лунно в Риби на 7 септември и слънчево в Дева на 21 септември. Тези свръхзаредени астрологични събития пресичат оста Дева-Риби, подчертавайки напрежението между контрола и капитулацията. Очаквайте промени около рутината, благополучието, баланса между работа и личен живот и духовната яснота.

И как точно трябва да се подготвите вие ​​– особено Девите, разбира се – в подобен период?

Става въпрос по-малко за търсене на съвършенство и повече за търсене на проницателност. Трябва да знаете какво трябва да остане, какво да си отиде и какво трябва да се пренареди. Тези затъмнения са част от продължаваща поредица, която започна миналия септември, така че, за да задълбочите преживяването си, помислете за това кои области от живота ви са претърпели метаморфоза през последните 12 месеца.

А ето и какво да очаквате в близкото бъдеще през сезона на Дева според зодията си:

Овен

Затъмненията активират вашата ос работа-личен живот, подтиквайки ви да пренастроите рутината и ежедневните си структури. Може да се чувствате разкъсани между отговорност и почивка, но яснотата идва, когато дадете приоритет на здравето и спокойствието си. Големите пробиви идват от малки, последователни промени. Доверете се, че това, което сега ви се струва неудобно, всъщност то проправя пътя за по-голяма стабилност.

Телец

Романтиката, креативността и играта заемат централно място, като затъмненията разпалват страстите ви. От вас се иска да поемате рискове в любовта, себеизразяването и радостта - дори и да ви е страшно да се откриете. Колкото по-уязвими сте, толкова по-богати стават вашите преживявания. Този сезон ви учи, че удоволствието не е лукс, а необходимост.

