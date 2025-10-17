Улици и тротоари в страната: Дупки, пропаднали шахти, кални локви

1 / 7 / 7

Дупките по пътищата из страната не са от вчера, безспорно се предприемат ремонти - кога качествено извършени, кога - не.

Наш потребител ни бе изпратил снимки в началото на месеца, за да онагледи състоянието на улица в град Шумен след извършен ремонт през лятото и взет заем от общината. Още след първия по-сериозен дъжд шахтите са пропаднали, а асфалтът е изронен чак до съседния булевард. Апелът е да се свърши работата качествено според гаранцията на изпълнителя.

Скоро след това получихме отговор, който гласи, че е извършена проверка и е установено компрометираното състояние на пътя. Организирано е видеонаблюдение поради съмнения, че причината за пропадането е свързана с проблем по канализационната мрежа, която е под управлението и поддръжката на ВиК дружеството. „Съгласно действащите нормативни разпоредби, отстраняването на подобен тип повреди следва да бъде извършено от ВиК оператора. Въпреки това Ви уверяваме, че ще отстраним в най-кратък срок констатирания проблем“, завършва отговорът от общината. (целият сигнал - тук )

Улица в Община Варна - район "Одесос", също е в трагично състояние след извършен ремонт. Същата е с натоварен трафик и интензивно движение, а дупките са през няколко метра. (целият сигнал - тук)

Изпратиха ни снимки от столичния район „Възраждане“ на разбита улица, за която четирикратно са подавани сигнали до Столична община, които съответно са приети и потвърдени, но липсва реакция, а вече има няколко спукани гуми и изкривени джанти. (целият сигнал - тук)

Отново от град Варна ни изпратиха снимки, този път на тротоар в окаяно състояние: „Има липсващи и разбити плочки. При дъжд и след него остава голяма кална локва. Така е повече от 7 години и става все по-зле. Подаван е сигнал до община Варна преди повече от 5 години - и НИЩО. Подаден е сигнал миналата година до кметство Одесос - и НИЩО. Надявам се за съдействие от компетентните органи.“ (целият сигнал - тук)

