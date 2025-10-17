Рубио разкрива в нов документален филм: НЛО лети над ядрените ни обекти ВИДЕО

НЛО-тата вече не са част от научната фантастика.

В шокиращ нов трейлър на документалния филм „Ерата на разкритията“, държавният секретар на САЩ Марко Рубио прави невероятно признание, казвайки на режисьора Дан Фарах:

„Имахме многократни случаи на нещо, действащо във въздушното пространство над ограничени ядрени съоръжения – и то не беше наше.“

Рубио е един от многото високопоставени служители от двете партии, които са интервюирани за филма, който вече има дата на излизане след първия си дебют по-рано тази година на филмовия фестивал SXSW. Документалният филм ще се излъчва по целия свят по Prime Video на 21 ноември, заедно с квалификационен за „Оскар“ кинопрокат в Ню Йорк, Лос Анджелис и Вашингтон.

Филмът, претендиращ да разкрие „80-годишно глобално прикриване на нечовешки интелигентен живот“, заедно с „тайна война между големите държави за обратно инженерство на напреднали технологии от нечовешки произход“, включва показания от 34 членове на правителството, военните и разузнавателните общности на САЩ.

„Това са неземни неща, които извършват маневри, невиждани досега“, казва в трейлъра конгресменът Андре Карсън, демократ и член на Постоянната комисия по разузнаване на Камарата на представителите.

Но най-удивителното разкритие идва от Джей Стратън, когото документалният филм описва като бившия ръководител на правителствената работна група за неидентифицирани аномални явления (UAP).

„Виждал съм с очите си нечовешки кораби и нечовешки същества“, казва Стратън.

Що се отнася до това как такава монументална тайна може да бъде пазена в тайна, Рубио намеква, казвайки:

„Дори президентите са действали на базата на необходимостта да се знае, но това започва да излиза извън контрол.“

„Това е най-голямата дезинформационна кампания в историята на правителството на САЩ“, каза Фарах преди това пред Entertainment Weekly. „Очевидно е, че фактите по тази тема са били прикривани в продължение на 80 години и са били пазени от обществеността и всеки един високопоставен, надежден човек, когото интервюирах, не смяташе, че това е правилно. Те знаеха, че е така, и не смятаха, че е приемливо.“

На въпроса за най-важното му извлечение от създаването на филма, Фарах добави:

„Мисля, че за мен беше много поучително, че всеки един човек, когото интервюирах, не поставяше под въпрос нито един от основните факти, които ние, обикновените хора, поставяме под въпрос. Сами ли сме във вселената? Дали правителството на САЩ знае повече, отколкото ни е казано? Това не бяха въпроси.“

Вместо това той каза, че въпросите са били: „Какво ще стане, ако враждебна нация с лоши намерения направи обратен инженеринг на тази технология и я използва като оръжие, преди да можем да я разберем?“

В интервюта със сенатор Кирстен Гилибранд, сенатор Майк Раундс, бившия директор на Националното разузнаване Джеймс Клапър и много други, Фарах каза, че се надява „Ерата на разкриването“ не само да образова публиката му, „но и всъщност да бъде полезна за хората на властови позиции в нашето правителство, за да донесат повече прозрачност за обществеността.“

„Ерата на разкриването“ е безпрецедентен и разкриващ филм – с участието на 34 висши членове на правителството, военните и разузнавателната общност на САЩ – разкриващ прикриване на съществуването на нечовешки интелигентен живот и тайна война за обратно проектиране на технологии с нечовешки произход. Филмът разкрива дълбокото въздействие на ситуацията върху бъдещето на човечеството, като същевременно предоставя поглед зад кулисите с тези, които са начело на двупартийните усилия за разкриване.

Гледайте трейлъра: