По време на снимки почина асистент-режисьорът на хитовия сериал „Емили в Париж"

Асистент-режисьорът на хитовия сериал на Netflix „Емили в Париж" почина по време на снимките на петия сезон във Венеция.

Твърди се, че 47-годишният Диего Борела се е сринал пред ужасения екип, докато се е готвил да заснеме последните сцени от предстоящия сезон.

Медици веднага са пристигнали в историческия хотел „Даниели" в града около 19:00 часа в четвъртък, но не успели да го спасят, съобщава „La Repubblica".

Вестникът добавя, че се смята, че Борела е починал от сърдечен удар.

След трагедията снимките на филма „Емили в Париж" са временно спрени.

Борела е роден във Венеция през 1978 г. и е бил опитен режисьор и писател, който се е обучавал в градове по целия свят, включително Рим, Лондон и Ню Йорк.

Също така той успешно е публикувал приказки, хайку и пиеси.

Снимките на петия сезон на „Емили в Париж" започнаха във Венеция на 15 август и трябваше да приключат в понеделник.

Netflix обяви, че пети сезон ще излезе на 18 декември.

Испанският вестник El Mundo съобщава, че Борела е бил обявен за мъртъв в 19:30 ч. след неуспешни опити за реанимация.

Дългогодишният му приятел Матия Берто каза: „Имам мили спомени за Диего: той беше красиво, елегантно момче с много стил. Последният път, когато се видяхме, беше на вечеря в Париж с най-добрата му приятелка и моята, на която се обадих в четвъртък: тя беше съкрушена.

„Диего имаше страхотно чувство за хумор, беше брилянтен и много талантлив. Неговият млад живот беше прекъснат, така че няма много думи. Просто голяма тъга."

С участието на 36-годишната Лили Колинс в ролята на Емили Купър, сезонът на „Емили в Париж" ще се развива в нов град, Рим, докато тя продължава европейското си приключение, пише "Дейли мейл".

Шоуто проследява живота и любовта на американката Емили, която започва нов живот в Париж като стратег в социалните медии.