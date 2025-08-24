Перфектните маникюри за сезона на Дева

Честит сезон на Дева на всички, които празнуват!

От 22 август до 22 септември Девите царуват. Като земен знак, Девата е известна с това, че е практичен перфекционист, който е трудолюбив, дисциплиниран и надежден, макар и понякога да прекаляват с тези качества. Що се отнася до маникюра, Девите могат да бъдат представени по много начини - от класически дизайни и минималистично изкуство за нокти до максималистични шедьоври, които ще накарат всеки да ви забележи. За Девата всичко е свързано с детайлите - да не говорим за палитра от успокояващи земни нюанси, като маслинено, градински чай, бежово, овесено и прасковено.

Както винаги, ние сме тук, за да ви помогнем да започнете новия астрологичен сезон подобаващо. Вижте някои от любимите ни дизайни, свързани с Дева, за да сте в крак с модата и през септември.

Източник: Tialoto.bg