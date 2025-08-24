IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Перфектните маникюри за сезона на Дева

Дизайни, които ще впечатлят дори най-критичния знак

24.08.2025 | 22:30 ч. Обновена: 24.08.2025 | 23:00 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Честит сезон на Дева на всички, които празнуват!

От 22 август до 22 септември Девите царуват. Като земен знак, Девата е известна с това, че е практичен перфекционист, който е трудолюбив, дисциплиниран и надежден, макар и понякога да прекаляват с тези качества. Що се отнася до маникюра, Девите могат да бъдат представени по много начини - от класически дизайни и минималистично изкуство за нокти до максималистични шедьоври, които ще накарат всеки да ви забележи. За Девата всичко е свързано с детайлите - да не говорим за палитра от успокояващи земни нюанси, като маслинено, градински чай, бежово, овесено и прасковено. 

Както винаги, ние сме тук, за да ви помогнем да започнете новия астрологичен сезон подобаващо. Вижте някои от любимите ни дизайни, свързани с Дева, за да сте в крак с модата и през септември. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сезона на Дева
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem