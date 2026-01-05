Кризата с боклука в София: Призовават софиянци да използват само основни кофи

Зона 6 вече се изпълнява в пълнота. Това са районите "Люлин", "Красно село" и "Красна поляна". Работим върху увеличаване на капацитета на "Софекострой". По този начин, бавно и поетапно, ще могат да започнат да се изпълняват абсолютно всички дейности в цялост. Това включва обслужването на едрогабаритния отпадък, зелените отпадъци, машинното миене, метенето и снегопочистването. Това каза на брифинг заместник-кметът на Столична община с ресор "Екология" - Наталия Бобчева.

"Договорът влезе в сила от 1-ви януари. Те си разполагат с техниката, която е нужна специално за тази зона. Част от нея вече дойде", добави тя.

"Към момента ежедневно увеличаваме капацитета на дружеството. Това ни беше възложено от началото на 2026 г. Има известен период от време, в който трябва да дообезпечим с техника. Проведохме процедура за доставка на камиони, които се очаква да започнат да пристигат между 15-ти и 30-ти януари. Тогава ще имаме пълния капацитет от техника за сметосъбирането. Съвместно с районната администрация сме се разбрали да съставим работна група, за да бъдат събрани разпилените боклуци. В момента в трите района работят около 18 камиона", каза директорът на общинското дружество "Софекострой" Даниел Йорданов.

"Три камиона има в "Подуене", три камиона има в "Слатина" - от големите, плюс два от малките, които също работят на терен. Проблем бяха Коледните и Новогодишните празници, тъй като и персоналът, с който работим, предвид и грипната ваканция, ни затрудни, което донякъде доведе и до изоставането, което наблюдаваме в момента. Работим по въпроса. Вчера успяхме да извозим над 90 тона. Днес - също ще са над 90 тона. Това е повече отколкото се генерира от двата района. Наваксваме с изоставането, което се случи заради безкрайните почивни дни. Не можем да нарушаваме Кодекса на труда. Хората имат права да почиват, да се разболяват", обясни Николай Савов - директор на Столичното предприятия за третиране на отпадъци.

По думите му, на първо място фокусът пада върху поддържането на основните пътни артерии. "Умоляваме гражданите да използват основните кофи - там камионите могат да минават денонощно. Когато спрат автомобили и техниката не може да мине, няма как да бъдат обслужвани. Продължават да се използват кофи, до които няма достъп и не можем да извозим за съответния ден", каза той.