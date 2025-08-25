Сбогом, тесни дънки - как да носите дънките "bootcut"

► Удобните, стилни и практични дрехи са най-новият моден тренд

► Тесните, впити и прилепнали skinny дънки вече не са актуални

► Най-новата тенденция са дънките тип bootcut

Bootcut са дънки, които от коляното надолу се разкрояват, така че да разкрият красотата на обувките, с които сте избрали да ги носите.

Дънките тип bootcut можете да носите с различни стилове обувки в зависимост от случая и обстановката. Важно е да бъдат добре съчетани, за да изглежда визията достатъчно стилна и с вкус.

Този тип дънки са удобни, но все пак са далеч от неглиже стила “слизам само до магазина”. Те внушават удобство и ежедневен стил, но и начин на мислене “леко над нещата”.

