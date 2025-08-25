IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сбогом, тесни дънки - как да носите дънките "bootcut"

Толкова модерни, стилни и практични, тези дънки са перфектният избор за вашето ежедневие

25.08.2025 | 19:52 ч. Обновена: 25.08.2025 | 20:29 ч. 0
Снимка: Istock

► Удобните, стилни и практични дрехи са най-новият моден тренд

► Тесните, впити и прилепнали skinny дънки вече не са актуални

► Най-новата тенденция са дънките тип bootcut

Bootcut са дънки, които от коляното надолу се разкрояват, така че да разкрият красотата на обувките, с които сте избрали да ги носите.

Дънките тип bootcut можете да носите с различни стилове обувки в зависимост от случая и обстановката. Важно е да бъдат добре съчетани, за да изглежда визията достатъчно стилна и с вкус.

Този тип дънки са удобни, но все пак са далеч от неглиже стила “слизам само до магазина”. Те внушават удобство и ежедневен стил, но и начин на мислене “леко над нещата”.

