Сбогом, тесни дънки - как да носите дънките "bootcut"

► Удобните, стилни и практични дрехи са най-новият моден тренд
► Тесните, впити и прилепнали skinny дънки вече не са актуални
► Най-новата тенденция са дънките тип bootcut
Bootcut са дънки, които от коляното надолу се разкрояват, така че да разкрият красотата на обувките, с които сте избрали да ги носите.
Дънките тип bootcut можете да носите с различни стилове обувки в зависимост от случая и обстановката. Важно е да бъдат добре съчетани, за да изглежда визията достатъчно стилна и с вкус.
Този тип дънки са удобни, но все пак са далеч от неглиже стила “слизам само до магазина”. Те внушават удобство и ежедневен стил, но и начин на мислене “леко над нещата”.
