Тръмп и Путин се срещат, новата подкрепа за Украйна е под въпрос

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин се споразумяха вчера за още една среща на върха по въпроса за войната в Украйна, което беше изненадващо решение, тъй като Москва се опасяваше от нова военна подкрепа на САЩ за Киев, пише Ройтерс.

Тръмп и Путин може да се срещнат в рамките на следващите две седмици в Будапеща, заяви американският президент след повече от двучасов телефонен разговор, който той определи като продуктивен. Кремъл потвърди плановете за срещата, макар че никоя от страните не посочи дата за нейното провеждане.

"Цял живот съм сключвал сделки", заяви Тръмп пред репортери по-късно в Белия дом. "Мисля, че ще сключим и тази, надявам се скоро."

Развитието на събитията дойде, докато украинският президент Володимир Зеленски се насочваше към Белия дом днес, за да настоява за повече военна подкрепа, включително американски ракети "Томахок" с голям обсег.

Новата подкрепа за Украйна е под въпрос

През последните дни Белият дом изглеждаше склонен да предостави на Зеленски нова подкрепа и все по-разочарован от Путин.

Все пак помирителният тон на Тръмп след разговора с Русия остави под въпрос вероятността за помощ в краткосрочен план и поднови европейските опасения от капитулация на САЩ пред Москва.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп редовно заплашваше с действия срещу Русия, но след разговори с Путин отлагаше тези стъпки.

Тръмп се опита да постигне примирие преди срещата на върха с Путин в Аляска през август, но без резултат. По това време някои анализатори заявиха, че Путин е спечелил отстъпки от САЩ, без да има намерение да спре военните действия.

Тристранните преговори между Путин, Зеленски и Тръмп, друга цел, към която Вашингтон се стремеше по това време, така и не се осъществиха и понастоящем няма непосредствен план за такава среща.

Републиканският президент се позиционира като миротворец, позовавайки се на дипломатически постижения, включително неотдавнашното примирие в Газа и споразумението за заложниците. Той заяви, че според него войната в Украйна, която започна с руската инвазия през 2022 г., би била по-лесна за прекратяване.

"Путин се опитва да провали усилията за по-голям натиск върху Русия", заяви Дан Фрид, бивш служител на Държавния департамент. "Ще видим какво ще се случи утре, но шансовете за придвижване към примирие чрез натиск върху Русия да се заеме сериозно с въпроса изглеждат намалени."

Путин предупреди Тръмп срещу доставките на ракети "Томахоук" на Украйна

По време на разговора Путин е казал на Тръмп, че доставката на ракети с голям обсег на Украйна ще навреди на мирния процес и ще увреди взаимоотношенията между САЩ и Русия, заяви пред репортери съветникът на Кремъл Юрий Ушаков.

"Какво мислите, че ще каже, "Моля, продайте Томахоук“ ли?“, пошегува се по-късно Тръмп пред репортерите. "Не, той не иска“Томахоук" да бъдат дадени на Украйна, добави Тръмп, наричайки тези ракети "ужасно оръжие".

Зеленски, който вече е във Вашингтон, заяви, че решението на Путин да потърси преговори показва, че той е в отбранителна позиция.

"Вече можем да видим, че Москва бърза да възобнови диалога, веднага щом чуе за "Томахоук", каза той в "Екс".

Избраното за срещата между Тръмп и Путин място в Унгария привлече вниманието. Путин е издирван за предполагаеми военни престъпления в някои юрисдикции, което ограничава пътуванията му.

Отношенията на Украйна с Унгария стават все по-напрегнати.

Зеленски обвини унгарски дронове, че са пресекли границата с Украйна миналия месец, което накара унгарския премиер Виктор Орбан да отвърне, че Украйна не е независима суверенна държава.

За разлика от повечето лидери на НАТО и Европейския съюз, Орбан поддържа сърдечни отношения с Русия, като поставя под въпрос логиката на западната военна помощ за Киев.

"Планираната среща между американския и руския президенти е чудесна новина за миролюбивите хора по света", заяви Орбан в "Екс". "Ние сме готови!"

По-късно той каза, че е говорил по телефона с Тръмп и че подготовката за мирна среща на върха между САЩ и Русия е в ход.

Срещата между Тръмп и Путин се очаква да последва преговорите следващата седмица между екипите, водени от американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, на място, което предстои да бъде определено.

В публикация в "Трут Соушъл" Тръмп заяви, че днес ще информира Зеленски за преговорите с Русия в Овалния кабинет.

Украйна иска да разшири обсега на атаките си

Киев и Москва ескалират войната си, която наближава четвъртата си годишнина, с масирани атаки срещу енергийната инфраструктура. НАТО се бори да отговори на поредицата от руски въздушни набези.

Украйна иска ракети, които да поставят Москва и други големи руски градове в обсега на огъня й.

В последната си атака Русия изстреля над 300 дрона и 37 ракети, насочени към инфраструктурата в Украйна, в атаки през нощта в четвъртък, заяви Зеленски. Киев засили собствените си атаки срещу руски цели, включително нефтопреработвателния завод в региона Саратов в четвъртък.

В последните си предупреждения към Русия Тръмп заяви в сряда, че индийският премиер Нарендра Моди е съгласен да спре да купува руски петрол и че администрацията ще натисне Китай да направи същото. Индия не е потвърдила подобно ангажимент.

Тези две страни са сред най-големите търговски партньори на Русия.

