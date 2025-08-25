Тренировка за корем - 5 упражнения с ластик

Уморени ли сте от планкове, коремни преси и други упражнения за корем със собствено тегло? Опитайте тези движения с ластик, за да промените начина си на трениране.

Не ви е нужно скъпо оборудване или дори комплект тежести, за да изградите мускули и да укрепите коремната си сила - и тази тренировка с ластици ще докаже точно това. Можете да правите и петте упражнения практически навсякъде - от хола до хотелска стая и конферентна зала.

Независимо дали сте в движение, опитът за упражнения за корем с ластик е полезен ход. Добавянето на съпротивление към всяко упражнение, независимо дали става въпрос за ластици, тежести или време под напрежение, винаги е чудесен начин да се предизвикате. Ще трябва да бъдете още по-съсредоточени в движенията си, за да поддържате баланс и контрол. За да извлечете максимума от тези движения, търпението и контролът ще бъдат много важни. Не бързайте.

Важно е да тренирате коремните си мускули не само за цялостна стабилност, стойка и сила, но и за предотвратяване на наранявания. Тези движения са чудесен начин за укрепване на долната част на гърба.

Коремни упражнения с ластик

Освежете тренировъчната си рутина с тези упражнения с ластик, подбрани да активират мускулите на корема. Тази серия ще натовари коремните ви мускули, вътрешните и външните коси коремни мускули, напречните коремни мускули, гръбначните еректори, трапецовидните мускули, широките гръбначни мускули и седалищните мускули. Това са все групи, които не бива да пренебрегвате.

