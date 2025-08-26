IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 25-31 август

26.08.2025 | 00:30 ч. Обновена: 26.08.2025 | 00:55 ч. 0
Снимка: iStock/boggy22

Овен

Странен период. Неангажираните може да се влюбят буквално от „първа усмивка“, а намиращите се във връзка да я съсипят с един замах. През втората половина на седмицата и едните, и другите ще съжаляват. Най-доброто, което можете да направите е… да не се доверявате на спонтанния си порив. Ще ви подведе.

Телец

Много е вероятно да поставите начало на нова връзка, но развитието й ще е проблемно. Запазете усещането си за реалност и не се доверявайте на комплименти и предложения от социалните мрежи. Не бързайте да обсъждате съвместен живот с половинката си, дори връзката ви да изглежда стабилна. Моментът не е подходящ.

Близнаци

Новите запознанства ще са интригуващи, но не и обещаващи. Изразявайте мнението си искрено, а що се отнася до чувствата, проявете сдържаност. В края на седмицата ще стане ясно с кого бихте могли да намерите допирни точки и от кого трябва да се отдалечите светкавично.

За останалите четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

