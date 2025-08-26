Бракът на Бритни Спиърс и Сам Асгари е бил “просто разсейване”?

Бритни Спиърс проговори за „най-тежките години“ в живота си.

В пост в Instagram, публикуван на 24 август, поп звездата се върна към брака си със Сам Асгари, който, по думите ѝ, „се е усещал като фалшиво разсейване“, след като е била връзката ѝ със синовете ѝ Джейдън Джеймс и Шон Престън била прекъсната. Спиърс, която е на 43 години, има двете момчета от бившия си съпруг Кевин Федърлайн.

Сам Асгари също коментира след думите на Бритни.

„Нашият брак за мен беше напълно истински. Може и да беше кратък, но бяхме заедно седем години. Бях влюбен в нея, винаги ще тая любов към нея и ѝ желая единствено най-доброто", казва той пред People чрез своя представител от BAC Talent.

"Ние сме просто хора – толкова крехки и уязвими. Най-тежките години в живота ми бяха трите години, в които двамата ми синове ги нямаше. Не можех нито да се обаждам, нито да пиша съобщения. Бях в шок, а единственото, което ме държеше жива, беше отричането и много сълзи. Странно е – аз и Сам бяхме женени, но сякаш всичко това беше измислено разсейване, което да ми помогне да понеса болката. Знам, че се лекувам, защото отново усещам глад – като дете или бебе… толкова силен, че боли. А когато ям, е като да се храня за първи път в живота си…Вярвам, че макар и да обичах дома си, там имаше твърде много злоупотреба и травма…“, продължава певицата.

Спиърс и Асгари сключиха брак през юни 2022 г., но 14 месеца по-късно – през август 2023 г. – двамата се разделят, а разводът им беше финализиран през май 2024 година.

През юни тази година певицата публикува рядко видео с Джейдън, вече на 18 години, докато той шофира, а тя е на седалката до него.

„Той е висок 1,90 м и ръцете му са толкова огромни! Колко дълго ще остана в този шок? Това е толкова лудо, че направо е смешно! Аз съм благословена! Само, моля те, бъди внимателен с моето сърце!“, написа тя тогава.

През септември 2022 г. Джейдън сподели пред Daily Mail, че отношенията им с Бритни са сложни, но е убеден, че „на сто процента могат да бъдат поправени“.

Адвокатът на Федърлайн заяви пред People, че Спиърс е дала съгласието си Джейдън и Шон да се преместят в Хавай с баща си през май 2023 година.

„Това бе добра възможност за Кевин и съпругата му, а момчетата бяха готови да избягат от прожекторите на Лос Анджелис“, обясни той. „Бритни винаги е подкрепяла децата си и единственото ѝ желание е те да бъдат щастливи“, допълни той.