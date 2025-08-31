В кадър: Най-впечатляващите визии от червения килим във Венеция

Тазгодишният филмов фестивал във Венеция обещава да бъде истински парад на звездите – сред гостите на 82-издание се очакват имена от най-висок холивудски ранг, които ще озарят Лидо през следващата седмица.

В центъра на вниманието безспорно ще бъдат най-очакваните премиери на сезона – сред тях „After the Hunt“ на Лука Гуаданино и „Frankenstein“ на Гийермо дел Торо, но не по-малко погледи ще бъдат приковани и към модните изяви на червения килим.

Все пак това е събитието, което подари на света емблематичната рокля на Лейди Гага от бели пера на Valentino Couture през 2018 г. и „мокрия“ ефект на тоалета на Зендея от Balmain през 2021 година.

Още в първите дни на бляскавото събитие, по червения килим вече се появиха Ема Стоун, Кейт Бланшет, Тилда Суинтън и много други популярни личности, чиито тоалети ни оставиха с отворена уста. А тепърва очакваме да видим все повече впечатляващи визии на Венецианския кинофестивал

В галерията ще видите кои звезди спечелиха одобрението на модните критици до момента.

Ема Стоун на премиерата на "Bugonia"/ Снимка: Reuters 1 / 17 / 17