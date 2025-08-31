IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Най-впечатляващите визии от червения килим във Венеция

Кои звезди събраха погледите и обективите в първите дни на филмовия фестивал

31.08.2025 | 13:15 ч. Обновена: 31.08.2025 | 14:48 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Тазгодишният филмов фестивал във Венеция обещава да бъде истински парад на звездите – сред гостите на 82-издание се очакват имена от най-висок холивудски ранг, които ще озарят Лидо през следващата седмица.

В центъра на вниманието безспорно ще бъдат най-очакваните премиери на сезона – сред тях „After the Hunt“ на Лука Гуаданино и „Frankenstein“ на Гийермо дел Торо, но не по-малко погледи ще бъдат приковани и към модните изяви на червения килим.

Все пак това е събитието, което подари на света емблематичната рокля на Лейди Гага от бели пера на Valentino Couture през 2018 г. и „мокрия“ ефект на тоалета на Зендея от Balmain през 2021 година.

Още в първите дни на бляскавото събитие, по червения килим вече се появиха Ема Стоун, Кейт Бланшет, Тилда Суинтън и много други популярни личности, чиито тоалети ни оставиха с отворена уста. А тепърва очакваме да видим все повече впечатляващи визии на Венецианския кинофестивал

В галерията ще видите кои звезди спечелиха одобрението на модните критици до момента.

Ема Стоун на премиерата на "Bugonia"/ Снимка: Reuters

Ема Стоун на премиерата на "Bugonia"/ Снимка: Reuters

1 / 17

