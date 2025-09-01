Съпругата на Брус Уилис взела най-трудното решение - да го премести в съседен дом

Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг Уилис, говори за фронтотемпоралната му деменция в обширно интервю пред Даян Сойър

Авторката, активистка и майка на две деца разкри за момента, в който е осъзнала, че нещо не е наред със съпруга й

Книгата на Ема - The Unexpected Journey - ще излезе на пазара на 9 септември

Ема Хеминг Уилис реши да не спести нищо по отношение на живота си с Брус Уилис и промените в него след диагностицирането на актьора с фронтотемпорална деменция.

През март 2022 година семейството на звездата от "Умирай трудно" разкри, че лекарите са му поставили диагнозата афазия - езиково разстройство, което засяга способността за комуникация. Това накара Брус да се оттегли от Холивуд. Малко по-малко от 12 месеца по-късно, Ема Хеминг Уилис сподели с феновете си, че съпругът й вече е диагностициран с деменция.

В емоционално интервю с Даян Сойър, озаглавено "Ема и Брус Уилис: Неочакваното пътешествие", излъчено на 26 август, съпругата на Брус сподели повече детайли относно промяната в семейния й живот след откриването на заболяването.

"Генерално, Брус е в много добро здравословно състояние. Просто мозъкът му го предава. Говорът му замира, но се научихме да се адаптираме към ситуацията. Намерихме начин да комуникираме с него, който е много по-различен от познатия ни", казва Ема.