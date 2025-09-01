Любовен хороскоп за 1 - 7 септември

Септември започва с леки напрежения в областта на любовта. Сатурн преминава в Риби. Това ще разсее всяко объркване или несигурност относно траекториите на любовния ни живот. Ако сме рисували розова картина и сме игнорирали реалността на дадена ситуация, е по-вероятно да страдаме. Съответно, когато се изправим пред страховете си за любовта, можем да научим ценни уроци.

Повече за всяка зодия може да прочетете в любовния ни хороскоп за за 1 - 7 септември.

Овен

В първата седмица на септември ще имате възможност да се освободите от някои романтични ограничения, които са ви карали да се чувствате зле. Може би има нещо, което сте направили в миналото си, за което се срамувате. Може би сте взели романтично решение, с което не се гордеете особено и за което съжалявате.

Не бъдете твърде критични към себе си, Овни. Достатъчно силни сте, за да продължите напред. Ако сте в любяща връзка, то отдайте се на повече близост с партньора.

Телец

Сатурн отново влиза във вашия 11-ти дом на приятелството. До лунното затъмнение в неделя е възможно да прекъснете връзките си с някой от близкия ви кръг, който се е превърнал по-скоро в енергиен вампир, отколкото в приятел. Ако този човек се е намесвал по някакъв начин в любовния ви живот, определено ще искате да продължите напред. Звездите ви съветват да внимавате с думите. Възможно е да кажете нещо на любимия ви човек, което по-късно ще съжалявате.

Близнаци

Скъпи Близнаци, вашият любовен статус е напът да се промени. За това ще допринесе Сатурн, но очаквайте промени и в работата. В любовен план може да надградите взаимоотношения, да започнете да се срещате с някого, ако сте необвързани. Самотните представители на зодията с удоволствие ще флиртуват.

