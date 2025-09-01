Митов нападна Радев, съмнява се, че Борисов и Паскал са се виждали

Осигурил ли е Румен Радев инвестиции в България? Според вътрешния министър Даниел Митов е просто хвала без покритие.

"Президентът се хвали с нещо, с което няма как да се хвали. Той знае, че ако правителството не е на мястото си, той не може да осигури инвестиции и не му е работа това. Това, че инвеститор е отишъл да каже „здрасти“ на президента, не значи, че президентът е направил тази инвестиция", каза пред bTV Митов и разясни, че когато инвеститор идва в определена държава той гледа да балансира отношенията си с всички власти.

"Разбирате ли как изглеждаме в очите на инвеститорите като президентът излиза и казва това е мое. Той е длъжен да олицетворява единството на нацията и да осигурява баланс между властите. Той от години не прави нито едното, нито другото, говори като опозиционен лидер. Ако не иска да е президент да си подава оставката, да отиваме на избори, и да си направи политическа партия ако желае. Превърнал е президентската трибуна в инструмент за пропагандно говорене, като неговите изяви съдържат само критики към правителството. Така че тук той се опитва да изземе ролята на изпълнителната власт. Не е редно президентът да блокира назначението на посланици, на председател на ДАНС, на главен секретар на МВР и т.н. Радев има определена роля по конституция, той се държи като партиен лидер. Кичи се с титлата президент, а се държи като опозиционен лидер. Президентът може да установи какво му е предложило правителството само", заяви Митов.

Той отрече да има намеса при назначението на главния секретар на МВР Мирослав Рашков.

"На главния секретар на МВР шефът му съм аз. Главният секретар трябва да действа по определен начин. Това е гаранцията. Приказките на този и онзи, това са си техни фантазии и халюцинации. Когато виждат всяко едно назначение или действие, те винаги халюцинират и казват все Пеевски, Пеевски, Пеевски. Венко Сабрутев един ден преди вотовете на недоверие, обясни как Пеевски дошъл в МВР. Ако Пеевски е идвал в МВР, Сабрутев е последният, който ще разбере това. В МВР не може да влезеш без да те видят“, каза Митов.

За това дали Мирослав Рашков се е срещал с бившия главен секретар Светлозар Лазаров, Митов каза: „Няма такива срещи. Отива някой на тези хора и им казва аз имам информация, че... Те идват като папагали в медиите и казват имам информация, че... Когато дойде човек с тази фраза, спрете да го слушате. Не мога да си обясня как е възможно тази логика да се приема сериозно, това е човек от 20 г. в системата, доказал се е като професионалист и ние хващаме периода, когато бил преместен от Горна Оряховица в София. Нищо не ме притеснява за Мирослав Рашков. Има хора, които работят в тази система, тя е консервативна и стабилна. В МВР не може да уволниш просто ей така човек. Не може някой, който е работил 20 г. в системата, да му се свързва биографията с период, защото бил преместен някъде“, коментира вътрешният министър.

Попитан по повод твърдението на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев дали Бойко Борисов и Паскал са се срещали, Митов отговори: „Лично много се съмнявам изобщо Борисов и Паскал някога да са си чували гласовете или да са се виждали. Това е абсурд. За такава договорка е абсурдно да се приказва. Някои бивши министри не е зле първо да отговорят на други въпроси, например като колко кг кокаин е заловен по време на управлението на Бойко Рашков – 2,88 кг. При Демерджиев и Рашков, когато са били вътрешни министри, има заловени по-малко от 14 кг кокаин. На мен ми е ясно, че тези хора са се занимавали да уволняват хора, да притискат хора от партийни централи, кметове и т.н., те не са работили като вътрешни министри. По времето на Рашков и Демерджиев само това беше“.