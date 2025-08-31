IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Задържаха протестиращ пред ВМЗ-Сопот

Стигнало се е до конфликт с полицията

31.08.2025 | 14:30 ч. Обновена: 31.08.2025 | 14:45 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Напрежение пред портала на ВЗМ - Сопот беляза протеста, свикан от "Възраждане", срещу посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода, предаде БГНЕС.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и й препречи пътя. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията, и отведен в неизвестна посока. 

След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се отмести и позволи на автомобила да влезе в завода.

