Задържаха протестиращ пред ВМЗ-Сопот

Напрежение пред портала на ВЗМ - Сопот беляза протеста, свикан от "Възраждане", срещу посещението на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в завода, предаде БГНЕС.

Автомобил със специален режим на движение, но цивилен, се опита да влезе зад портала на завода, когато лидерът на партията Костадин Костадинов застана пред колата и й препречи пътя. Привърженици на "Възраждане" наобиколиха автомобила, като блокираха движението му.

Жандармерията и полицията се намесиха, стигна се до конфликт. От множеството беше изведен човек със знаме, качен на бус на жандармерията, и отведен в неизвестна посока.

След преговори с полицията и с един от пътниците в автомобила, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов се отмести и позволи на автомобила да влезе в завода.