IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

МС обясни за проблемите със самолета на Урсула

Имало ли е руско влияние?

01.09.2025 | 13:32 ч. Обновена: 01.09.2025 | 16:49 ч. 49
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета. По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане).

Свързани статии

Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи. По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полет урсула
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem