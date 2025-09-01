IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Божанов: Вот на недоверие ще бъде внесен следващите седмици

“Задлъжнялата държава” е темата на вота, който ще внесе ПП-ДБ

01.09.2025 | 13:55 ч. Обновена: 01.09.2025 | 16:48 ч.
“Вот на недоверие към правителството на тема "Завладяната държава" ще бъде внесен в Народното събрание през следващите седмици”, съобщи в интервю за БНР Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" и зам.-председател на ПГ на "Продължаваме промяната - Демократична България". 

Божанов обясни, че в мотивите на вота ще бъдат описани конкретни примери за завадяване на държавата.

"Фокусираме се върху частта, която сектори правосъдие и вътрешни работи, какъвто е формата им в Европейския съвет, не е успяла и правителството не е показало желание да се бори с тези механизми за завладяване и дори напротив. Затова вотът ще е фокусиран по-скоро върху правоохранителната система, най-общо казано, а не върху секторни политики в един или друг сектор”, каза в предаването “12+4” Божанов.

 

