Съпругът ви още е привлечен от вас, ако прави тези неща

Привличането играе много силна и съществена роля при мъжете. За разлика от жените при мъжете привличането формира основното усещане за удовлетвореност във връзката и брака. Има признаци, по които личи дали един съпруг все още е привлечен от половинката си. Това се изразява не само в одобрение и харесване на външния вид, но и нивото на интимност във връзката, това каква е свързаността между партньорите, как мъжът изразява любовта си.

Има 10 безотказни признака, че съпругът ви все още е силно привлечен от вас. Вижте кои са те.

1. Той ви обръща внимание.

Вниманието е един от най-показателните признаци за мъжко привличане. Когато то все още е налице в отношенията ви, усещате, че съпругът ви не ви пренебрегва, интересува се от вас по всякакъв начин, отделя необходимото време за вас, това е знак, че все още е дълбоко привлечен от вас и ви обича.

2. Той ви прави смислени комплименти.

Има огромна разлика между смислените комплименти, структурирани специално за вас, които са валидни само и единствено за вас и онези, които са поднесени по подразбиране и не съдържат смисъл. Ако вашият съпруг ви познава добре, знае какво е важно за вас и знае как да ви зарадва, той определено ще ви прави комплименти, които са със специално значение за вас и ви описват точно.

3. Той инициира физически контакт.

Определено не сте омръзнала на съпруга си и той е привлечен от вас все още така силно, както преди, ако той инициира физически контакт. Любовта и привличането при мъжете се изразява предимно в желанието за физическа интимност, което означава, че все още силно владеете сърцето му.

Останалите признаци четете в Az-jenata.bg.