Чантите на есен 2025 – змийският принт е на почит

Искаме или не, есента чука на вратата ни и е време да обърнем поглед към модните тенденции за есен-зима 2025. Започваме по традиция с аксесоарите, като темата днес са чантите. Какви модели чанти ще носим през есента, в какви цветове, размери и шарки?

Негово величество: Цвят кафяв

Кафявият цвят ще доминира през есента, що се отнася до аксесоарите. Ще можем да го избираме в различни нюанси, по-топли или студени, в зависимост от личния ни вкус. Шоколадовото кафяво ще е сред топ цветовете за есента и ако ви допада, определено ще сте в крак с тенденциите.

Змийски принт

Змийският принт продължава да бъде хит, след като завладя модния подиум още през пролетта. Но трендът не утихва, а напротив, става още по-доминиращ при чантите за есен 2025. Ако обичате принтове, задължително си вземете чанта със змийски шарки, а ако вече имате такава, носете я с удоволствие.

Вижте галерия с всички модерни модели в Az-jenata.bg.