IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 100

Чантите на есен 2025 – змийският принт е на почит

Какви чанти ще носим през есенния сезон

04.09.2025 | 19:22 ч. Обновена: 04.09.2025 | 20:09 ч. 0
Снимка: iStock

Снимка: iStock

Искаме или не, есента чука на вратата ни и е време да обърнем поглед към модните тенденции за есен-зима 2025. Започваме по традиция с аксесоарите, като темата днес са чантите. Какви модели чанти ще носим през есента, в какви цветове, размери и шарки? 

Негово величество: Цвят кафяв

Кафявият цвят ще доминира през есента, що се отнася до аксесоарите. Ще можем да го избираме в различни нюанси, по-топли или студени, в зависимост от личния ни вкус. Шоколадовото кафяво ще е сред топ цветовете за есента и ако ви допада, определено ще сте в крак с тенденциите.

Змийски принт

Змийският принт продължава да бъде хит, след като завладя модния подиум още през пролетта. Но трендът не утихва, а напротив, става още по-доминиращ при чантите за есен 2025. Ако обичате принтове, задължително си вземете чанта със змийски шарки, а ако вече имате такава, носете я с удоволствие.

Вижте галерия с всички модерни модели в Az-jenata.bg.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

чанти аксесоари есен
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem