5 зодии се избавят от трудностите благодарение на квадратурата на Меркурий и Уран

След 3 септември 2025 г. борбата най-накрая приключва за пет зодиакални знака.

Това е ден, в който прозренията идват при нас с бързи темпове и от нас зависи да разберем кое ново, брилянтно знание къде отива. По време на квадратурата на Меркурий с Уран сме изправени пред възможности и едно е сигурно - една от тези възможности ще ни отведе далеч от трудностите, с които сме се борили досега през годината.

Меркурий навлезее в знака Дева в понеделник, където е в екзалтация, а днес направи квадратура с Уран в Близнаци, друг знак, управляван от Меркурий. Това създава много силна динамика Меркурий-Уран.

От този ден (3 септември) нататък, три зодиакални знака могат да изберат различен път от този, по който са свикнали да вървят. Уморени са да се борят, без да знаят дали някога ще дойде успех.

Меркурий и Уран заедно представляват голяма промяна и оптимални резултати, а представителите на тези знаци вече ще имат силата да кажат „Не“.

Днешната енергия е свързана със създаването на основа, която е достатъчно укрепена и стабилна, за да издържи на предстоящите затъмнения, които ще се случат в променлива енергия.

Трябва да сте с отворено съзнание, но същевременно да се чувствате уверени и готови за промяна, ако е необходимо.

А ето и кои са тези 5 зодии, които ще се възползват най-много от квадратурата на Меркурий и Уран:

Телец

Нещо сякаш ви пречеше или ви предизвикваше досега в живота ви. Но знайте това, Телец, това е нещо, което ще преодолеете, и то бързо. Заседнали сте, вероятно наивни в мисленето си. Това ви е спъвало.

Квадратурата на Уран и Меркурий ще ви покаже, че е добре да признаете, че грешите, защото в момента, в който го направите, вие каните истинска мъдрост в живота си. Ето как сте в състояние да се отделите от борбата, която сте преживели.

Животът не е забавен, когато трябва да сте прави през цялото време, както ще забележите. Квадратът на Меркурий с Уран ви позволява да видите, че борбата, през която преминавате, се дължи на вашата собствена неспособност да признаете, че вие ​​сте проблемът. След като го признаете обаче, животът ви ще се подобри осезателно.

