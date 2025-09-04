IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 34

5 зодии се избавят от трудностите благодарение на квадратурата на Меркурий и Уран

Тази мощна квадратура води към промяна и оптимални резултати за тези знаци

04.09.2025 | 10:18 ч. Обновена: 04.09.2025 | 10:54 ч. 0
Снимка: Istock

Снимка: Istock

След 3 септември 2025 г. борбата най-накрая приключва за пет зодиакални знака.

Това е ден, в който прозренията идват при нас с бързи темпове и от нас зависи да разберем кое ново, брилянтно знание къде отива. По време на квадратурата на Меркурий с Уран сме изправени пред възможности и едно е сигурно - една от тези възможности ще ни отведе далеч от трудностите, с които сме се борили досега през годината.

Меркурий навлезее в знака Дева в понеделник, където е в екзалтация, а  днес направи квадратура с Уран в Близнаци, друг знак, управляван от Меркурий. Това създава много силна динамика Меркурий-Уран.

От този ден (3 септември) нататък, три зодиакални знака могат да изберат различен път от този, по който са свикнали да вървят. Уморени са да се борят, без да знаят дали някога ще дойде успех.

Меркурий и Уран заедно представляват голяма промяна и оптимални резултати, а представителите на тези знаци вече ще имат силата да кажат „Не“.

Днешната енергия е свързана със създаването на основа, която е достатъчно укрепена и стабилна, за да издържи на предстоящите затъмнения, които ще се случат в променлива енергия.

Трябва да сте с отворено съзнание, но същевременно да се чувствате уверени и готови за промяна, ако е необходимо.

А ето и кои са тези 5 зодии, които ще се възползват най-много от квадратурата на Меркурий и Уран:

Телец

Нещо сякаш ви пречеше или ви предизвикваше досега в живота ви. Но знайте това, Телец, това е нещо, което ще преодолеете, и то бързо. Заседнали сте, вероятно наивни в мисленето си. Това ви е спъвало.

Квадратурата на Уран и Меркурий ще ви покаже, че е добре да признаете, че грешите, защото в момента, в който го направите, вие каните истинска мъдрост в живота си. Ето как сте в състояние да се отделите от борбата, която сте преживели.

Животът не е забавен, когато трябва да сте прави през цялото време, както ще забележите. Квадратът на Меркурий с Уран ви позволява да видите, че борбата, през която преминавате, се дължи на вашата собствена неспособност да признаете, че вие ​​сте проблемът. След като го признаете обаче, животът ви ще се подобри осезателно.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

квадратурата на Меркурий и Уран
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem