Зодиите, на които най-често им изневеряват

Връзките не са лесна работа за никого. Почти всички хора са били залъгвани, предавани, обичали са повече, отколкото трябва. Но има някои зодии, на които изобщо не им върви в любовната сфера. Редовно партньорите им им изневеряват. Ето кои са те, според "Vice".

Риби

Като водни зодии, те са много чувствителни, емоционални, големи мечтатели. Копнеят за любов, вярват в приказките, често си фантазират, отдават се напълно на връзките и не са егоисти. Всичко това редовно ги кара да си падат по човек, който всъщност не е добър за тях, да го виждат през розови очила. Доверяват се, състрадателни са и това им играе лоша шега. Рибите са безнадеждни романтици. Игнорират червените флагчета, вярват на фантазии и приказки - така биват предавани и често им изневеряват.

Рак

Други водни знаци, които също са доста чувствителни, уязвими, влюбчиви. Влюбват се много бързо и много силно. Грижовни са, надяват се на голяма любов, мечтаят за дом и семейство. Това ги кара, когато се влюбят, да игнорират притеснителното поведение, да не обръщат много внимание на лошите и проблемни качества и черти на половинката. Инвестират толкова много от себе си, че търпят поведение, което не бива да приемат. Мислят, че ако обичат някого силно, ще могат да го променят. Накрая обаче им изневеряват и ги лъжат.

