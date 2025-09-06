Най-запомнящите се холивудски рокли на Армани - от черния минижуп на Джоли до прозрачната на Полтроу

Джорджо Армани, италианският дизайнер, който превърна концепцията за ненатрапчива елегантност в многомилиардна модна империя, почина, потвърдиха от неговата модна къща на 4 септември. Той беше на 91 години и си отиде от този свят мирно в дома си.

Изтънченият моделиер създаде едни от най-красивите рокли за холивудските звезди, с които те издигнаха концепцията "червен килим" на едно друго ниво.

Кейт Бланшет, Шарън Стоун, Жулиет Бинош, Гуинет Полтроу и Анджелина Джоли бяха само част от хилядите известни имена, които дефилираха в рокли на Армани.

Армани, едно от най-разпознаваемите имена и лица в световната модна индустрия, пропусна Седмицата на модата в Милано през юни 2025 г. за първи път по време на предварителните прегледи на мъжкото облекло пролет-лято 2026 г., за да се възстанови от неразкрито състояние.

За съжаление той планираше голямо събитие, с което да отбележи 50 години от създаването на своята емблематична модна къща Giorgio Armani по време на Седмицата на модата в Милано, по-късно този месец.

Източник: Tialoto.bg