Итън Хоук и Ума Търман - поглед отвътре към кратния им брак и болезнения им развод

Любовната история на Ума Търман и Итън Хоук беше всичко друго, но не и измислица.

Всичко започва на снимачната площадка на филма им от 1997 година "Гатака". "Играли ли сте някога на бутилка?", пита риторично Хоук в интервюто си за GQ, на чиято корица застава. "Има известна интимност в работата, която вършим. Въображаема интимност. Тя е толкова еуфорична. Чувства се опасна и вълнуваща. Покачва градусите на живота. Изглежда като летен флирт. Няма никаква връзка с ежедневието на реалния живот. Именно това е опасното".

Добавете към това и факта, че всичко това се случва пред очите на обществеността и напълно ще разберете защо Хоук нарича цялата ситуация около брака и развода си "унизителна". По думите му, всяка една новина, дори положителната, свързана с връзката му с Търман е била унизителна.

Итън Хоук и Ума Търман през 2002 година. Снимка: Getty Images

Итън Хоук, сега на 54, и Ума Търман, сега на 55 години, се женят през май 1998 година, шест години след нейния развод с Гари Олдман. След това обаче актьорът от "Патрул във времето" смята, че ролята на съпруг е такава, която не е трябвало да приема по онова време.

"Успехът, когато си млад, е наистина главозамайващ", признава Хоук, който е само на 27 години, когато с Търман си разменят обетите. "Светът сякаш беше извън контрол. И исках да спре да се върти толкова бързо. Мислех, че бракът ще намали моите променливи или нещо подобно. Абсолютно грешах. Имаше доказателства, че мъжкият мозък не е завършен до 28-годишна възраст. Определено мисля, че фронталният ми лоб не е бил развит достатъчно. Не трябваше да давам обет, който трябва да издържи повече от две седмици", казва актьорът през 2013 година.

И все пак, два месеца след като си разменят обети, връзката им се затвърждава с раждането на дъщеря им Мая Хоук. Синът им, Левон, се присъединява към семейството през 2002 година.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg