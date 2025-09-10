Дуейн Джонсън е заслабнал значително, призна защо

Дуейн Джонсън Скалата изглежда значително отслабнал в последно време.

Новият външен вид на Скалата предизвика любопитство и коментари, а актьорът обясни промяната по време на международния кинофестивал в Торонто.

Той е отслабнал заради роля във филма Lizard Music и е базиран на едноименния роман на Даниел Пинкуотър.

„Ще снимаме филм, който е много причудлив. Централният образ е ексцентричен мъж на около 70 години, наречен Човекът-Пиле, а най-добрият му приятел е 70-годишно пиле“, разказа звездата.

„Толкова съм развълнуван, защото имам шанс отново да се преобразя, както в The Smashing Machine. Нямам търпение“, добави Джонсън.

В The Smashing Machine той играе бившия ММА боец и шампион на UFC в тежка категория Марк Кер – роля, за която качва сериозна мускулна маса. За Lizard Music актьорът прави обратното – сваля килограми.

„Това съм аз отслабнал. А все още имам доста път да извървя“, каза той.

The Smashing Machine наскоро дебютира с бурни овации на кинофестивала във Венеция и вече се говори, че ролята може да донесе на Джонсън първа номинация за „Оскар“.