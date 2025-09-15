IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 15 – 21 септември

Успехите са пред нас

15.09.2025
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Деветка Пентакли и Кралица на мечовете. 

Първата таро карта е Деветка Пентакли.

В таро гадание тази карта се показва, когато сте полагали усилия в работата, учение и сега може да се порадвате на успехите си. За някои може да показва поставянето на стабилни основи, материален успех. Деветката Пентакли ви напомня да се наградите заслужено за труда си, да не се притеснявате да говорите за успехите си. 

Таро карта Деветка Пентакли показва и финансова независимост. Не разчитайте на другите да ви подкрепят, работете сами за подобряването на живота си. Ако ви е нужно експертно мнение по даден въпрос, не се колебайте да го потърсите. 

Също така, вие цените красотата и изобилието, открити в природата, и можете да използвате тази високовибрационна енергия, за да внесете удоволствие в живота си. Отдайте се на хубави мигове из природата. 

