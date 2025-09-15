Таро картите за новата седмица са Деветка Пентакли и Кралица на мечовете.

Първата таро карта е Деветка Пентакли.

В таро гадание тази карта се показва, когато сте полагали усилия в работата, учение и сега може да се порадвате на успехите си. За някои може да показва поставянето на стабилни основи, материален успех. Деветката Пентакли ви напомня да се наградите заслужено за труда си, да не се притеснявате да говорите за успехите си.

Таро карта Деветка Пентакли показва и финансова независимост. Не разчитайте на другите да ви подкрепят, работете сами за подобряването на живота си. Ако ви е нужно експертно мнение по даден въпрос, не се колебайте да го потърсите.

Също така, вие цените красотата и изобилието, открити в природата, и можете да използвате тази високовибрационна енергия, за да внесете удоволствие в живота си. Отдайте се на хубави мигове из природата.

Източник: Седмична таро прогноза за 15 – 21 септември