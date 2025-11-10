Прокуратурата се заема със случая на прегазеното куче Мая

По случая с прегазено с автомобил куче в София Софийска районна прокуратура е образувала досъдебно производство по чл. 325 б от Наказателния кодекс. Затова разговарях с административния ръководител прокурор Малчев. Това съобщи във фейсбук министърът на правосъдието Георги Георгиев.

"Припомням, че само преди 4 месеца по мое предложение именно заради ужасяващи случаи на садистично отношение към животни бяха направени промени в Наказателния кодекс. Завишихме наказанието „лишаване от свобода" до 5 години, при проява на жестокост, която е причинила смърт или тежко увреждане и до 8 години, когато е установен умисъл и деянието е извършено по особено мъчителен за животното начин", пише още Георгиев.

Кучето беше прегазено от кола в София. Покъртителната случка стана в неделя пред жилищна сграда в столичния квартал „Разсадника", на ул. „Пчиня" 18.

От публикувани кадри в социалните мрежи се вижда как водачът умишлено преминава с автомобила си през кучето Мая. Постъпката е особено жестока, тъй като в един момент водачът, застанал с едната гума на возилото си върху страдащото животинче, излиза, за да се увери в действията си. След това отново се качва в колата си и потегля.

Мъжът, блъснал кучето, е направил самопризнания и не отрича случилото се, но обяснява, че неволно е направил маневра и е минал през кучето, съобщи комисар Станислава Тодорова, зам.-началник на Трето районно управление към Столичната дирекция на вътрешните работи.

Мъжът е на 29 години и е гражданин на Република Северна Македония.