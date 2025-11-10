Какви уроци може да извлече Русия от миналите войни на Америка?

След над 1,1 милиона жертви и почти четири години интензивни боеве в Украйна, руската армия откри, че спечелването на война не е лесен подвиг. Но уроците, извлечени от Украйна, са универсални и американските военни трябва да им обърнат голямо внимание.

Във война човек може да преодолее силите на врага с превъзходство в численост, технологии, тактики и дори по-голям късмет. Но войните могат да бъдат загубени въпреки военния успех на място. Виетнам и Афганистан подчертават това привидно противоречиво твърдение, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Виетнамската война беше първият телевизионен конфликт в света

Историята на Виетнамската война е добре позната в Съединените щати. През 60-те години на миналия век Америка разполага все повече американски войски, за да подкрепя непопулярното и корумпирано правителство на Южен Виетнам. Въпреки доблестните усилия на земята, по море и във въздуха, както и тактическите победи през цялото време, американските военни не успяват да спрат северновиетнамските войски и комунистическите партизани от Виетконг да се инфилтрират и подривят Южен Виетнам.

Виетнамската война беше първият телевизионен конфликт, а телевизията беше ключова за евентуалния му провал. Тя държеше конфликта на преден план като политически въпрос в Съединените щати и с напредването му стана изключително непопулярен сред обикновените американци, които не можеха да разберат защо американските войски трябваше да умират в далечна страна от Югоизточна Азия. Въпреки че американските военни печелеха на място, те губеха у дома.

Няма по-добър пример за тази ситуация на победа на земята, но поражение у дома от Тетската офанзива . През януари 1968 г. Северен Виетнам и Виетконг започват мащабна офанзива в Южен Виетнам, изненадвайки САЩ и Южен Виетнам. Офанзивата е военна катастрофа, костваща на Северния Виетнам и Виетконг десетки хиляди мъже. Но значението на едновременната атака, която хвана американските военни неподготвени – след месеци обещания, че войната се печели – не остана незабелязано от американската общественост, която впоследствие смята войната за загубена кауза и все по-активно протестира срещу нея. Въпреки че ще минат още седем години, преди последните американски сили да се изтеглят от Виетнам по драматичен начин , краят е започнал по време на Тетската офанзива.

Повече от 25 години след като последните американски войски напуснаха Виетнам, докато комунистически танкове влизаха в Сайгон, САЩ се оказаха въвлечени във война в Афганистан. След терористичните атаки от 11 септември, режимът на талибаните отказа да изгони Ал Кайда от Афганистан. Скоро след това шепа американски специални оперативни служители и паравоенни формирования и оперативни офицери на ЦРУ се появиха в страната, обединявайки различни антиправителствени сили в една бойна армия, която победи талибаните и Ал Кайда само за няколко седмици.

В продължение на няколко години ситуацията в Афганистан изглеждаше стабилна. Парите се наливаха в страната, което доведе до невиждано досега развитие на инфраструктурата. Афганистанските сили за сигурност получиха обучение от водената от САЩ международна коалиция. Броят на американските и съюзническите войски остана сравнително нисък.

След това, в края на 2000-те, дойде „нарастването на войските“. Както в Ирак, САЩ следваха стратегия за нарастване на войските в Афганистан, като влязоха десетки хиляди войници в страната в опит да победят бунтовниците веднъж завинаги. Въпреки че стратегията проработи в Ирак, тя не успя да промени ситуацията в Афганистан и понесе значителни политически разходи по пътя. Боевете бяха децентрализирани и повече войски не означаваха по-добри шансове за победа. Бунтовниците успяха да издържат на тежките удари, докато общественото мнение в САЩ не се насити на привидно безкрайната война, която наближаваше две десетилетия.

Съединените щати постепенно се изтеглиха от войната, прехвърляйки все повече отговорности на афганистанските сили за сигурност. След това, през август 2021 г., всичко се срина. В настъпление, подобно на блицкриг, талибаните събраха афганистанските сили за сигурност и достигнаха Кабул само за няколко дни. Трескава евакуация , твърде напомняща на евакуацията от Сайгон, спаси десетки хиляди хора от лапите на талибаните. След това всичко свърши.

Примерите с Виетнам и Афганистан показват, че победата на бойното поле е необходимо, но не достатъчно условие за спечелване на война. Нещо повече, колкото по-дълго трае един конфликт, толкова по-вероятно е той да бъде загубен поради натиска на общественото мнение и естествените политически промени. Освен това, двата конфликта потвърждават максимата, че военните операции трябва да бъдат подчинени на ясни политически и стратегически цели. Всичко друго рискува безкрайни войни, обречени на провал.