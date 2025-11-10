Джаред Кушнер отново е в Израел за преговори с Нетаняху за Газа

Влиятелният зет на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, от вчера е в Израел и се очаква да проведе разговори с премиера Бенямин Нетаняху относно прилагането на плана на САЩ за прекратяване на войната в Газа, съобщи източник, запознат с въпроса.

Очаква се Кушнер да се срещне с Нетаняху днес, каза източникът, пожелал анонимност, тъй като срещата не е била официално обявена. Белият дом и офисът на Нетаняху не отговориха веднага на искането на агенция Ройтерс за коментар.

През септември Тръмп обяви план от 20 точки за прекратяване на двугодишната война на палестинската територия, започващ с прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври и предаване на заложниците, държани от Хамас в Газа.

От 10 октомври насам бойната групировка е освободила 20 живи заложници и останките на 24 заложници от Газа. Има четирима починали заложници, чиито останки все още се държат в Газа.

Следващата фаза на прекратяването на огъня се очаква да включва създаването на многонационални сили, които постепенно ще поемат сигурността в Газа от израелските военни.

Говорител на израелското правителство заяви по-рано в неделя, че в Газа "няма да има турски бойци на място“ като част от тези многонационални сили.

На въпрос относно възраженията на Израел срещу турските сили в Газа, посланикът на САЩ в Турция Том Барак заяви на конференция по сигурността в Манама по-рано този месец, че Турция ще участва.

Преди време вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Анкара ще играе "конструктивна роля“, но че Вашингтон няма да налага нищо на Израел, когато става въпрос за чуждестранни войски "на тяхна земя“.