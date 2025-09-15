Стана ясно защо Нина Добрев и Шон Уайт са се разделили

Появи се нова информация за раздялата на Нина Добрев и Шон Уайт.

Двамата започнаха връзката си в началото на 2020 г., а през октомври 2024 г. се сгодиха.

Но през миналата седмица феновете останаха изненадани, когато стана ясно, че звездите са се разделили и са отменили годежа.

"Колкото и двамата да имаха същите идеали и да искаха да се насладят на едно и също пътешествие, те по естествен път не можеха да постигнат съгласие за обща цел и това беше напрежение върху тяхната връзка. Те се влюбиха по време на пандемията и цъфтяха, но веднъж щом излязоха от това, като много връзки - и в света на знаменитостите, и в реалния свят, нещо се промени. Начинът, по който хората управляваха животите си, това, което те мислиха, че е важно и всичко между това - стана различно. И това имаше лош ефект", посочи източник на "Daily Mail".

Казва се още, че двамата не са пораснали като двойка.

