Новини Днес | 134

Кои са знаците, че той не е щастлив в новата си връзка?

Той флиртува с други

18.09.2025 | 22:45 ч. Обновена: 18.09.2025 | 23:56 ч. 2
Снимка: istock

Снимка: istock

В любовта невинаги събитията се развиват според желанията ни. Харесваме някого, флиртуваме, започваме връзка, но в даден момент мъжът продължава в нова връзка. Или пък сме се надявали да се получи нещо помежду ни, но той не ни дава шанс и прави избор в посока на друга жена. 

Трудно е да не проявяваме любопитство относно това как се развива новата му връзка и дали е намерил щастието с новата си партньорка. 

Ето някои знаци, че мъжът, към когото изпитвате емоции, не е щастлив там, където е. 

1. Продължава да ви търси

Един от най-очевидните признаци, че бившият ви партньор не ви е преодолял, е когато намира извинения да се свърже с вас.

2. Забелязвате промени в неговото тяло – качил е или е свалил килограми

Любовта е тази, която трябва да ни води към висоти, към по-добрата версия на себе си. Но когато сме с партньор, с когото сме щастливи. Когато някой видимо е променил външния си вид, занемарил го е, определено не се чувства комфортно в новите си взаимоотношения. 

3. Разчитане на вашата емоционална подкрепа

Без значение дали сте били във връзка с този мъж или сте били на прага да започнете нещо ново, но той е избрал друга, то ако все още търси вашето мнение или емоционална подкрепа, значи, че нещо му липсва в сегашните му взаимоотношения. 

Източник:  8 знака, че той е нещастен в новата си връзка

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

флирт интимно любовна връзка
Teenproblem