90-те се завръщат и при маникюрите – класическо червено, френски върхове и други

Носталгия по ноктите

09.11.2025 | 16:42 ч. 3
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Цялата носталгия по 90-те, която се случва в момента, наистина не е изненада. Всички ние колективно копнеем за това сурово, нефилтрирано, безкомпромисно себеизразяване и тази енергия се появява навсякъде, включително в красотата и модата. Ноктите, които са като малки платна за развихряне на въображението ни, са идеалният начин да се потопим назад във времето чрез тенденциите от 90-те години.

Последното десетилетие от миналия век бе свързано с идентичността, независимо дали е била бунтарска, или изискана. Красотата в момента се опира на същата тази енергия и ние все повече търсим нокти, които да показват истинската ни същност. Виждаме възраждане на модата от 90-те, защото това бяха годините на свобода, себеизразяване и емблематични, гъвкави визии. 

Преди да се отправите към следващия си час за маникюр, разгледайте нашия списък с идеи за тенденциите от 90-те години.

Гръндж естетика

През 90-те години едновременно се появиха две огромни контракултури – препи и елегантност срещу пълноценен гръндж стил. С последния имате по-тъмни, по-мрачни визии, като матови покрития, по-дълбоки тонове и текстури, които изглеждат недовършени, но умишлено направени. 

Класическо червено

Класическият червен лак никога не е излизал от мода, но определено се върна в челните редици на тенденциите през последните години. Когато не знаете точно какъв маникюр да си направите, изберете ласкателния цвят и мигновено ще се почувствате смели и силни.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

