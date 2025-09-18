IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 123

Анастейша отпразнува 57-ия си рожден ден с много музика и ново вдъхновение

От изпитанията до триумфа

18.09.2025 | 22:12 ч. Обновена: 18.09.2025 | 22:23 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

На 17 септември поп иконата Анастейша празнува своя 57-и рожден ден.

С изпитанията, с които я среща съдбата, днес певицата е истинско вдъхновение за сила, талант и решителност.

Наричана „малката дама с големия глас“, американската изпълнителка с над 50 милиона продадени записа и осем студийни албума, продължава да доказва, че за музиката няма възраст и граници.

Още с дебютния си хит I’m Outta Love през 2000 г. тя завладя световните класации и се утвърди като една от най-разпознаваемите звезди на новото хилядолетие. Стилът ѝ, който тя самата нарича sprock – смес от соул, поп и рок – остава неподражаем и до днес.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Анастейша
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem