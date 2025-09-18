Анастейша отпразнува 57-ия си рожден ден с много музика и ново вдъхновение

На 17 септември поп иконата Анастейша празнува своя 57-и рожден ден.

С изпитанията, с които я среща съдбата, днес певицата е истинско вдъхновение за сила, талант и решителност.

Наричана „малката дама с големия глас“, американската изпълнителка с над 50 милиона продадени записа и осем студийни албума, продължава да доказва, че за музиката няма възраст и граници.

Още с дебютния си хит I’m Outta Love през 2000 г. тя завладя световните класации и се утвърди като една от най-разпознаваемите звезди на новото хилядолетие. Стилът ѝ, който тя самата нарича sprock – смес от соул, поп и рок – остава неподражаем и до днес.

