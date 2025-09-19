Bulgaria ON AIR надгражда дигиталното си присъствие с обновен, още по-удобен и функционален уебсайт

Bulgaria ON AIR вече е с изцяло обновен, модернизиран и още по-удобен уебсайт, съобразен с последните изисквания и тенденции в медийната дигитална среда. Новият сайт не е просто визуална промяна – той е израз на стратегическата амбиция на медията да надгражда непрекъснато своето съдържание и технологични решения, поставяйки потребителя в центъра на вниманието.

Началната страница на bgonair.bg е трансформирана, за да позволи още по-лесно ориентиране и бърз достъп до най-актуалните новини. На уебсайта на телевизията потребителите могат да следят всички значими събития от страната и света, поднесени по професионален, безпристрастен и точен начин, както и да се потопят в интересни и любопитни статии и материали от предаванията и програмата на Bulgaria ON AIR. Сайтът предлага богато видео и снимково съдържание, което гарантира визуално ангажиращо изживяване и подчертава качеството на журналистиката, която Bulgaria ON AIR произвежда.

Редизайнът не спира до естетиката – той е създаден, за да опрости процесите на потребителите, от откриването на интересни новини до гледането на предавания на живо. Най-новите UX практики и стандарти за достъпност правят сайта лесен за използване от всички, включително хора със специфични потребности, превръщайки bgonair.bg в една от най-достъпните медийни платформи на българския пазар. За бизнес аудиторията новата платформа предлага разширени възможности за комуникация с потребителите и интегрирани рекламни формати.

Мисията на Bulgaria ON AIR остава неизменна – да информира, обогатява и подкрепя обществото чрез актуални новини, анализи и коментари. С bgonair.bg медията не просто следва съвременните стандарти за дигитално съдържание, а ги задава, създавайки пространство за иновации, качество и доверие. Новият сайт е платформа, която расте заедно с аудиторията си и поставя Bulgaria ON AIR като лидер в дигиталната медийна среда – бърз, достъпен и винаги една стъпка пред бъдещето.